الغيابات تضرب الإسماعيلي قبل مواجهة إيسترن كومباني اليوم

يفقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي مجموعة من لاعبيه البارزين خلال مواجهة إيسترن كومباني اليوم بالجولة الـ 15 من منافسات الدوري المصري الممتاز .



وتأكد غياب باهر المحمدي عن مباراة الإسماعيلي اليوم أمام إيسترن كومباني في ظل معاناته من الإصابة بجانب غياب محمود دونجا عن مباراة اليوم بسبب الإيقاف عقب حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة في المباراة الماضية أمام المصري .



وضمت لقائمة الإسماعيلي لمباراة اليوم 22 لاعبًا وهم محمد فوزي وعمر رضوان في حراسة المرمي وعصام صبحي ومحمد بيومي ومحمد هاشم ومحمد نصر وعمرو الحلواني في خط الدفاع وعمر الوحش وعماد حمدي ومحمد عادل ومحمد مخلوف ومحمد بن خماسة ومحمد عبد السميع وحسن ياسين وأحمد مصطفي ومحمد الشامي وأحمد مدبولي وعبد الرحمن مجدي وسايكو كونتيه ومدحت فقوسه في خط الوسط ووجيه عبد الحكيم ودييجو فرناندو في خط الهجوم.

وكان الإسماعيلي قد أنهي استعداداته لهذه المباراة مساء الأحد قبل أن يتجه إلي القاهرة للمبيت بأحد فنادق العاصمة، بينما سيتخلف عن السفر أيمن كمال مدرب الدراويش الذي سيقود تدريبات المستبعدين عصر اليوم الإثنين تحضيرا للمباراة الودية القادمة ضد المريخ البورسعيدي على أن يلحق بأعضاء الفريق قبيل مواجهة إيسترن كومباني.