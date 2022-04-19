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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنتاجون تعلن تعرض القوات الأمريكية لهجوم بعبوات ناسفة في سوريا

القوات الأمريكية
القوات الأمريكية في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الثلاثاء، عن تعرض قواتها في سوريا لهجوم بعبوات ناسفة خلال الشهر الجاري.

وكانت أفادت وسائل الإعلام السورية أمس الإثنين، بشن القوات التركية هجوما مكثفا بالمدفعية والمسيرات على بلدة أبو راسين بريف الحسكة.

ووفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، كي مكثف بسلاح المدفعية والطائرات المسيرة على بلدة أبو راسين والقرى التابعة لها بريف الحسكة أدى حتى الآن إلى أضرار مادية كبيرة في منازل المواطنين وممتلكاتهم والممتلكات العامة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بدخول رتل ضخم للقوات التركية إلى الأراضي السورية في شمال غرب سوريا اليوم، حيث دخل رتل على دفعتين يضم نحو 41 آلية مؤلفة من دبابات وناقلات جند مجنزرة وراجمات صواريخ، حيث وصلت القاعدة التركية في معسكر الطلائع في المسطومة جنوب إدلب، على أن يتم توزيعها على النقاط المنتشرة في منطقة "خفض التصعيد" جنوب وشرق إدلب.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان في الثاني من أبريل إلى أن القوات التركية تواصل تعزيز مواقعها في منطقة "بوتين-أردوغان"، عبر استقدام عشرات الآليات والمعدات العسكرية واللوجستية إلى المنقطة.
 

المرصد السوري البنتاجون سوريا وزارة الدفاع الأمريكية ريف الحسكة

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