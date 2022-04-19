ميمي جمال: احتمال ألبس الحجاب ليه لأ| فيديو

علقت الفنانة " ميمي جمال " على صورتها بالحجاب خلال تأديتها للعمرة ، قائلة : " كنت بروح العمرة مع جوزي دايما لأن كان عنده إقامة في السعودية .. وعملت 3 مرات عمرة ورا بعض " .

وأجابت الفنانة ميمي جمال عن سؤال في لقائها ببرنامج " سابع سما " ، والمذاع على فضائية " النهار " ، ومن تقديم الإعلامية راغدة شلهوب " عن ما إذا كانت تنوي ارتداء الحجاب ، قائلة : "مش عارفة ده ايحاء من ربنا لما يقولي هسمع واتحجب وحتى لو اتحجبت عادي هشتغل " .

وأردفت : احتمال البس الحجاب ليه لا ! .. وده عمره ميمنعني عن الشغل وده رزق ، وأنا مش صغيرة دلوقتي ، ولازم أفكر في الحكاية دي ، والتقرب من ربنا بينقي النفس من جوه ، مستسرلة : " عندي عقيدة الحجاب دي ولما بلبسه في العمرة ببقا مستريحة " .