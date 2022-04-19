الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لهدنة إنسانية في أوكرانيا اعتبارا من الخميس ..فيديو

دعا الأمين العام للأمم المتحدة ألي هدنة إنسانية في أوكرانيا اعتبارا من الخميس وتصل مدتها إلي 4 أيام وهذا للسماح بفتح ممرات إنسانية .

واضاف الأمين العام للأمم المتحدة في خبر عاجل له علي قناه " اكسترا نيوز " ، إن الحاجة باتت ملحة إلى تأجيل الأعمال القتالية في أوكرانيا لدواعي إنسانية وتوفير ممر امن للمدنيين .

ولاشك أن الحروب والنزاعات تأتي بالكثير من النتائج الكارثية بمعظم المجالات، وعندما يتلق الأمر بصناعة السيارات فيبدو أن الازمة الروسية الاوكرانية سوف تشكل عامل كبير من الخطورة بهذا المجال، على الرغم أن حصة تلك البلدين تمثل 2% فقط من اجمالي الإنتاج العالمي.