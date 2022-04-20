السيطرة على حريق مخازن "التشوين" داخل عقار سكني بالغربية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية من إخماد حريق نشب في أحد مخازن " التشوين" داخل عقار سكني بشارع عبدالنبى الغرباوي بمدينة كفر الزيات فى الغربية، دون خسائر بشرية.



تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد محمد شبل حبيب مأمور مركز كفرالزيات، بنشوب حريق في مخزن تشوين بشارع عبدالنبى الغرباوي بمنطقة المنشية بمدينة كفر الزيات، وانتقلت الحماية وسيارتى إطفاء إلى محل الحريق، وتم إخماد النيران دون خسائر بشرية.



وأتت النيران على محتويات المخزن، ولفت مالكه أن الحريق نتيجة ماس كهربائي في لوحة المفاتيح، وحرر محضر وأخطرت النيابة لتجرى شئونها.