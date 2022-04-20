محاضرة فنية ل موسيماني مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة الرجاء بالمغرب

يعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة للاعبي الفريق في التاسعة والربع مساء اليوم بفندق الإقامة في المغرب.

ومن المنتظر، أن تشهد المحاضرة مراجعة العديد من الجوانب الفنية والخططية قبل التحرك إلى ملعب العربي الزاولي الخاص بنادي الاتحاد البيضاوي بمدينة كازابلانكا ، لخوض المران الثاني للأهلي بالمغرب استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء، في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وتضم قائمة الأهلي في المغرب كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد محمود وحسين الشحات وصلاح محسن ومحمد مجدي ‏أفشة وطاهر محمد طاهر ‏ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر ‏ووليد سليمان وحسام حسن ومحمد شريف وبيرسي تاو.

وأقيمت مباراة الذهاب مساء السبت الماضي على ملعب الأهلي we السلام، والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، سجلهما عمرو السولية وحسين الشحات.