أخبار البرلمان| المشدد وغرامة 10 ملايين جنيه عقوبة تهريب آثار مصر للخارج.. وحالات قطع المعاش بقانون التأمينات الجديد

نشر "صدى البلد" عددًا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية، نرصد أبرزها:
بعد ضبط كميات بالمنوفية.. «المؤبد» عقوبة الاتجار في الألعاب النارية دون ترخيص
قانون تنظيم الاتصالات.. المعاكسات الهاتفية تعرضك للحبس وغرامة تصل لـ20 ألف جنيه
شروط وآليات إصدار الصكوك السيادية بالقانون الجديد..تعرف عليها
حبس سنتين وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة انتحال صفة كيميائي طبي دون ترخيص
طلب إحاطة لوزير الصحة بشأن نقص ألبان الأطفال من التأمين الصحي.. خاص
قوى عاملة البرلمان: أيادي مصر لتسويق المنتجات الحرفية دفعة قوية للنهوض بالاقتصاد
السجن المشدد وغرامة 10 ملايين جنيه عقوبة تهريب آثار مصر للخارج
احذر.. الحبس سنة وغرامة 200 جنيه عقوبة انتحال صفة طبيب
وفقا لقانون التأمينات.. تعرف على كيفية تسوية المعاش
يصل لـ200 جنيه..حافز تميز علمى للموظف الحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة
بعد ضبط إندومي منتهي الصلاحية..الحبس سنة وغرامة 20 ألفا عقوبة غش الأغذية
السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين جنيه.. عقوبة استيراد المخلفات الخطرة بالقانون
غرامة نصف مليون جنيه لدور المسنين المخالفة بالقانون الجديد.. تفاصيل
تعرف على حالات قطع المعاش وفقاً لقانون التأمينات الجديد
غرامة مليون جنيه لمخالفي شروط نقل الدم بالقانون الجديد
نائبة: توفير السلع الاستراتيجية يؤكد حرص الحكومة على الاهتمام بالمواطن