وزير التنمية يوجه بـ حملات لإعادة الانضباط ورفع الإشغالات في جسر السويس

وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، القطاعات المعنية بالوزارة بالتواصل مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة لشن عدد من الحملات علي شارع جسر السويس بحي عين شمس لإعادة الانضباط ورفع اشغالات المحلات التجارية والباعة الجائلين.

يأتي ذلك استجابة من وزارة التنمية المحلية لشكاوى المواطنين علي مواقع التواصل الاجتماعي لاحتلال الباعة الجائلين وبعض أصحاب المحلات لمساحة كبيرة من شارع جسر السويس بمنطقة عين شمس مما تسبب في إعاقة حركة المرور وسير المواطنين بالشارع خاصة بعد التوسعات الكبيرة التي قامت بها الدولة للطرق والمحاور بالقاهرة .

وتم التواصل مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة وتوجيه الأجهزة التنفيذية بالحي وشرطة المرافق وإدارتى المحلات والإشغالات، بشن حملات علي مدار الـ24 ساعة الماضية وظبط الباعة الجائلين المخالفين.

ووجه وزير التنمية المحلية بضرورة قيام الأجهزة التنفيذية بالقاهرة بحملات دورية علي مدار اليوم علي جميع الشوارع الرئيسية في الأحياء للتصدي بحسم مع أي اشغالات أو مخالفات في الشوارع والميادين خاصة بعد ساعات الإفطار والتنبية على المحلات بضرورة الالتزام بعدم إشغال الطريق العام وفى حال المخالفة سيتم معاقبة المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية في هذا الشأن .

ونجحت حملات محافظة القاهرة بالمنطقة الشرقية والتي أشرف عليها نائب المحافظ في رفع جميع الاشغالات والمخلفات الموجودة في الشارع والتي تعوق حركة المرور وسير المواطنين بالتنسيق مع الجهات الأمنية وشرطة المرافق.

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