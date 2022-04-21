إبراهيم عبدالجواد عن أداء النني: ربنا يحميك ودائما ردك في الملعب

علق الإعلامي إبراهيم عبد الجواد علي أداء اللاعب محمد النني في مباراة ارسنال وتشيلسي، عبر حسابه الشخصي “تويتر”.

وكتب إبراهيم عبد الجواد في تويتة له: “الوعد الرباني (إنا لا نضيع اجر من احسن عملا)..تطبيق عملي من نجم مصر محمد النني..تريقة وسخرية لا تمت للنقد بأي صلة هو بيقابلهم بمنتهى الاجتهاد و الاحترام و التألق..إشادة من واحد من اهم نجوم ارسنال التاريخيين وتقطيع من بعض نجومنا المحليين..ربنا يحميك ودائما ردك في الملعب".

وفاز فريق أرسنال على ضيفه تشيلسي بأربعة أهداف مقابل هدفين، في ديربي لندن ضمن مؤجلات الجولة الخامسة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

فريق أرسنال كان البادئ بالتسجيل عن طريق إدوارد نيكيتاه في الدقيقة 13 مستغلًا خطأً في التمرير من أندرياس كريستنسن مدافع تشيلسي.

رد تشيلسي لم يتأخر، حيث تمكن الألماني تيمو فيرنر من تسجيل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 17 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء ارتطمت ببين وايت في طريقها للشباك.

أرسنال يسجل الهدف الثاني

وسجل سميث رو الهدف الثاني لـ أرسنال بتسديدة أرضية رائعة بباطن قدمه اليمنى في الدقيقة 27، قبل أن يعادل الإسباني سيزار أزبيلكويتا النتيجة لـ تشيلسي في الدقيقة 32 بتسديدة رائعة من متابعة للكرة العرضية المرسلة من ماونت.

وفي الشوط الثاني، أحرز إدوارد نيكيتاه الهدف الثالث لـ ارسنال في الدقيقة 57 مستغلًا خطأ فادحا من مالانج سار.

وسجل بوكايو ساكا الهدف الرابع لـ ارسنال في الدقيقة 92 من ركلة جزاء، ليؤكد انتصار فريقه في مباراة أمس.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ارسنال للنقطة 57 في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد تشيلسي عند 62 نقطة في المركز الثالث.

تشكيل أرسنال

وضم تشكيل ارسنال كلا من:

في حراسة المرمى: إيرون رامسديل

خط الدفاع: روب هولدينج- بين وايت - جابريال -نونو تافاريس

خط الوسط: محمد النني -جرانيت تشاكا - مارتين أوديجارد

خط الهجوم: بوكايو ساكا - إميل سميث رو - إدوارد نيكيتاه

وشارك النني في مباراة اليوم مع ارسنال بالكامل، وقدم أداءً طيبًا.

تشكيل تشيلسي

وضم تشكيل تشيلسي كلا من:

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: أندرياس كريستنسن - مالانج سار - سيزار أزبيلكويتا

خط الوسط: ريس جيمس - نجولو كانتي - روبين لوفتس تشيك - ماركوس ألونسو

خط الهجوم: ماسون ماونت - تيمو فيرنر - روميلو لوكاكو.