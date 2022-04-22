شوشة: افتتاح 16 مسجدًا بمختلف مدن شمال سيناء

قال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، إنه تم افتتاح مسجد العاطي الوهاب بمدينة العريش والذي يعد باكورة افتتاح للمساجد علي مستوي مراكز المحافظة.



وأضاف في تصريحات صحفية، أنه سيتم افتتاح 16 مسجدًا بمختلف مدن المحافظة إلى جانب ترميم 6 مسجد اخري بمركز السيخ زويد .. حيث كلف رؤساء مجالس المدن بافتتاح هذه المساجد.

أسبوع كامل

وأضاف اللواء شوشه ان هناك العديد من المشروعات الخدمية والتنموية والتي سيتم افتتاحها بمناسبة احتفالات المحافظة بعيدها القومي في أبريل الجاري، في مجال الصناعة والرياضة والزراعة علي مدار أسبوع كامل ..وهي مشروعات تم إنجازها خلال العام الماضي.



وأضاف أنه بالنسبة لمدينة رفح الجديدة فقد تم الانتهاء من الأولوية الاولي المرحلة الأولى بنسبة98% ويجري استكمال أعمال البنية الأساسية والمرافق لهذه المرحلة.. كما يجري العمل في المرحلة الثانية من مدينة رفح الحدبدة.



وأكد المحافظ، أنه تم تسليم اول دفعة من المنتفعين بالتجمعات التنموية بنخل بواقع منزل ومساحة ٥ىافدنة لكل منتفع وسيتم استكمال عملية التسليم تباعا لباقي ال10 تجمعات في مركزي الحسنة ونخل بواقع ٦ تجمعات بالحسنة، و٤ تجمعات في نخل .. كما تم الاتفاق علي بدء العمليات الزراعية في هذه التجمعات عقب اجازة عيد الفطر المبارك.



وأكد شوشة، أنه يجري تنفيذ أعمال البنية الأساسية لقري جنوب الشيخ زويد، كما تم عمل ائتلاف بين ٣ جمعيات أهلية من أجل تنفيذ مشروعات حفر الابار لبدء العمليات الزراعية التي يتميز بها أبناء المنطقة التوسع في الزراعات..بهدف تشجيع صغار الزراع ممن يمتلكون من فدان الي ٥ أفدنة والبداية ستكون عقب اجازة عيد الفطر المبارك.



كما سيتم صرف تعويضات المنازل وكذلك تعويضات الزراعات التي تضررت بسبب الحرب علي الارهاب.

و لفت اللواء شوشه الي انه سيتم افتتاح ٤٨ ورشة حرفية تسليم مفتاح مجهزة بأحدث المعدات كما تم إتاحة فرصة التمويل لأصحاب الورش من بنك مصر لأحداث استقرار في ال منطقة وتوفير كافة الخدمات للمواطنين.