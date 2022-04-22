عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شوشة: افتتاح 16 مسجدًا بمختلف مدن شمال سيناء

مدينة رفح الجديدة
مدينة رفح الجديدة بشمال سيناء

قال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، إنه تم افتتاح مسجد العاطي الوهاب بمدينة العريش والذي يعد باكورة افتتاح للمساجد علي مستوي مراكز المحافظة.


وأضاف في تصريحات صحفية، أنه سيتم افتتاح 16 مسجدًا بمختلف مدن المحافظة إلى جانب ترميم 6 مسجد اخري بمركز السيخ زويد .. حيث كلف رؤساء مجالس المدن بافتتاح هذه المساجد. 

أسبوع كامل

 

وأضاف اللواء شوشه ان هناك العديد من المشروعات الخدمية والتنموية والتي سيتم افتتاحها  بمناسبة احتفالات المحافظة بعيدها القومي في أبريل الجاري،  في مجال الصناعة والرياضة والزراعة علي مدار أسبوع كامل ..وهي مشروعات تم إنجازها خلال العام الماضي. 


وأضاف أنه بالنسبة لمدينة رفح الجديدة  فقد تم الانتهاء من الأولوية الاولي المرحلة الأولى بنسبة98% ويجري استكمال أعمال البنية الأساسية والمرافق لهذه المرحلة.. كما يجري العمل في المرحلة الثانية من مدينة رفح الحدبدة.


وأكد المحافظ، أنه تم تسليم اول دفعة من المنتفعين بالتجمعات التنموية بنخل بواقع منزل ومساحة ٥ىافدنة لكل منتفع وسيتم استكمال عملية التسليم تباعا لباقي ال10 تجمعات في مركزي الحسنة ونخل بواقع ٦ تجمعات بالحسنة، و٤ تجمعات في نخل ..  كما تم الاتفاق علي بدء العمليات الزراعية في هذه التجمعات عقب اجازة عيد الفطر المبارك.


وأكد شوشة، أنه يجري تنفيذ أعمال البنية الأساسية  لقري جنوب الشيخ زويد،  كما تم عمل ائتلاف بين ٣ جمعيات أهلية من أجل تنفيذ مشروعات حفر الابار لبدء العمليات الزراعية التي يتميز بها أبناء المنطقة التوسع في الزراعات..بهدف تشجيع صغار الزراع ممن يمتلكون من فدان الي ٥ أفدنة والبداية ستكون عقب اجازة عيد الفطر المبارك. 


كما سيتم صرف تعويضات المنازل وكذلك تعويضات الزراعات التي تضررت بسبب الحرب علي الارهاب.
و لفت اللواء شوشه الي انه سيتم افتتاح ٤٨ ورشة حرفية تسليم مفتاح مجهزة بأحدث المعدات كما تم إتاحة فرصة التمويل لأصحاب الورش من بنك مصر لأحداث استقرار في ال منطقة وتوفير كافة الخدمات للمواطنين.

txt

في عيدها القومي.. افتتاح عدد من المشروعات الإنتاجية بـ شمال سيناء

شمال سيناء افتتاح مسجد مستوى مدن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يحسم رسميا موقف شكوى مصر ضد السنغال وإعادة المباراة

كلام موثوق.. خالد سرحان: ماتش مصر والسنغال هيتعاد

شطة : مباراة مصر والسنغال لن تعاد .. تم اعتماد النتيجة

عن إعادة مباراة مصر والسنغال.. فرج عامر: مش مجرد كلام ولا أخمن

مصدر بالفيفا: استبعاد 4 أعضاء من مناقشة ملف إعادة مباراة مصر والسنغال

إعادة مباراة مصر والسنغال .. عقوبات مشددة تنتظر مثيري الشغب في الملاعب

تقارير : فيفا يصدم الجزائر بشأن إعادة مباراة الكاميرون

إعادة مباراة مصر والسنغال.. فرج عامر: ستقام في قطر وبدون جمهور خليكوا فاكرين

ترشيحاتنا

كايزر تشيفز: نرفض الحديث عن مفاوضات الأهلي مع سمير نوركوفيتش |خاص

دفع بوتين لتغيير خطته.. سر حصن آزوفستال بـ"ماريوبول"|يتحمل الاستهداف النووي والبري

أعلى سعر لشراء اليورو اليوم الجمعة 22-4-2022

وزير الأوقاف: 3 أفعال حرص عليها النبي في العشر الأواخر من رمضان

مكتب البرلمان العربي يعقد اجتماعا عاجلا غدا لبحث تطورات الأوضاع في فلسطين

خطيب الحرم المكي: عليكم الإكثار من الطاعات والابتعاد عن إضاعة الأوقات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حولت الألم إلى أمل.. منال بطلة "ناجيات الحروق" وأجمل وجه إعلاني برمضان

شريف إكرامي: أنا ممكن أعمل الفلوس سجاجيد تحت رجلي

السندريلا تحولت لوحش.. هكذا فضح جوني ديب "آمبر هيرد" أجمل نساء هوليود

نسرين أنور عكاشة: راجعين يا هوى أعاد الجمهور للزمن الجميل وبكيت بعد رؤية التتر|حوار

فيديو

نوال الزغبي تروي قصتها مع عريس مصري.. فيديو جراف

ضربتني بمفتاح في رقبتي .. فتاة التجمع تروي تفاصيل الاعتداء عليها|"فيديوجراف"

شاب يهجم بكلب على جمعية خيرية توزع وجبات الإفطار.. فيديو جراف

لقاء المصارحة.. السيسي يتحدث عن الأزمة الاقتصادية العالمية وتحديات مصر.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ