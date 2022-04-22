في عيدها القومي.. افتتاح عدد من المشروعات الإنتاجية بـ شمال سيناء

تحتفل محافظة شمال سيناء بالعيد القومي للمحافظة 25 أبريل 2022، وذلك بافتتاح ووضع حج الاساس لعدد من المشروعات الخدمية الإنتاجية علي مستوي مدن وقري المحافظة حيث يفتتح اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء اليوم الجمعة، مسجد العاطي الوهاب بمدينة العريش وسيتم إذاعة خطبة الجمعة على التليفزيون المصري على الهواء مباشرة.



وأعلنت محافظة شمال سيناء ، عن افتتاح ووضع حجر الأساس ل 8 مشروعات بمختلف مدن المحافظة، وذلك بمناسبة العيد القومي للمحافظة.

وتضمنت المشروعات افتتاح مسجد العاطي الوهاب بالعريش، والمعهد الازهري بقرية سلمانة ببئر العبد، افتتاح مجمع الصناعات الحرفية بالعريش، وافتتاح مدرسة نخل الصناعية، افتتاح سد البارد بوسط سيناء ووضع حجر الأساس لمجمع الصفا الإسلامي ببئر العبد، ووضع حجر الأساس للمدرسة الفكرية ببئر العبد، وضع حجر الأساس لإسكان الريسة الجديد.

حفل الإفطار الجماعي

وضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي للمحافظة يحضر المحافظ حفل الإفطار الجماعي بالمدينة الشبابية بالعريش، وحضور ختام الدورة الرمضانية التي تنفذها مديرية الشباب والرياضة بالصالة المغطاة بالعريش.

كما يوزع المحافظ عقود 25 منزل بدوي بمدينة نخل القديمة، و25 منزل اخري بتجمع الشياحة بنخل، بجانب توزيع عقود التجمعات التنموية الجديدة فى وسط سيناء