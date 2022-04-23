التسريبات.. أستاذ تاريخ معاصر: مسلسل الاختيار يمتلك عناصر جذب للشباب.. فيديو

قال الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، إن مسلسل الاخيتار يمتلك عناصر جذب للشباب لمعرفة تاريخه من خلال الوثائق التي يتم عرضها.

وأضاف "عفيفي"، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "مسلسل الاختيار يعتمد على الدراما التوثيقية التي أبرزت حقائق من خلال التسريبات".

وأشار: "من المهم أن نوثق فترات تاريخنا ونهتم به ونبرزه من خلال الدراما والسوشيال ميديا"، متابعا: "مسلسل الاختيار يتميز بالتسريبات وهو نوع من التوثيق والتشويق أيضا، ويتميز بعنصر الجاذبية العالية، خاصة مع الحوارات التي تحدث على السوشيال ميديا بعد عرض التسريبات".