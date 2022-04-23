تامر بشير: عشقي للسيارات تفوق على حب النساء

وقال المذيع تامر بشير خلال حواره ببرنامج “سابع سما” المذاع عبر فضائية “النهار”، تقديم الإعلامية رغدة شلهوب، إن لديه جوانب عدة فارغة في حياته، معقبا: “اكتشفت أن الدنيا جريت منى ولم أكون أسرة.. لكني لم أنتبه لتلك المسألة وأنا صغير”.

وأضاف: “السنوات الماضية كانت حياتي سريعة بين السباقات واكتشفت أن العمر والوقت بيجري مني.. وكان من المفترض تكوين أسرة وأنا صغير لأنني كنت أرغب بأن أرى فرحة أولادي وهم يشاهدوني في حلقات السباق”.



وأكد أنه لا يمكن لأحد تناول الطعام داخل سيارته على الإطلاق، متابعا: “ أحب دائما أن تظل سيارتي نظيفة وشكلها حلو.. وعشقي للسيارات تفوق على عشق النساء”.

