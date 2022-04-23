أحلام سعيدة 21.. ديدي تستعد لحفل زفاف أدم

عرضت أحداث الحلقة 21 من مسلسل “أحلام سعيدة”، بطولة يسرا عددًا من الاحداث المثيرة.

اقتراب دخول “ديدى” يسرا المستشفى لإجراء العملية الخاصة بإعادة بصرها وهو ما يدخلها في حالة من القلق والتوتر وحالة من الكوابيس الكبيرة.

ويقرر أدم نجل ديدى الزواج الأمر الذي يسعد والدته بشدة وتأتي شيرين، وليلى لتجهيز كافة المستلزمات، التي تحتاجها فريدة.

وتستمر مكائد وحيل شروق زوجة زوج ليلى الثانية والتى تؤدى لترك حازم لـ ليلى.

أبطال مسلسل أحلام سعيدة



مسلسل "أحلام سعيدة" تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج جمال العدل وبطولة يسرا، غادة عادل، مى كساب، نور محمود، نبيل نور الدين، جيهان الشماشيرجى وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل التعاون الثانى بين يسرا وعمرو عرفة فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما سويًا الجزء الأول من مسلسل "سراي عابدين" عام 2014.

قصة مسلسل أحلام سعيدة

تدور قصة مسلسل “أحلام سعيدة” في إطار اجتماعي لايت، حول (فريدة) وتجسد دورها يسرا، و(شيرين) التي تتقمص شخصيتها غادة عادل، و(ليلى) التي تلعب دورها مي كساب، وهم 3 سيدات يعانين من الأرق وصعوبة النوم، ويجمعهن القدر سويا ليخضن معا تجارب مهمة في حياتهن فتساعدهن تلك التجارب