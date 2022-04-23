الكبير أوي الحلقة 22 .. العفريت يلبس العترة ويحول الكبير لـ قرد

شهدت أحداث الحلقة الـ 22 من مسلسل “الكبير اوي” العديد من الأحداث المشوقة الكوميدية.

استعان الكبير بخال هدرس “سليمان عيد” لكي يتخلصوا من الدمية المسحورة، وقرروا تقطيعها ليخرج العفريت منها ومن ثم يلبس العترة “مصطفى غريب” ابن الكبير.

ويفوجئ الكبير اليوم التالي بتصرفات غريبة للعترة فيستعين بالدكتور “بيومي فؤاد” ولكنه يفشل في تشخيصه حتى يقوم العترة بتصرفات مرعبة ويطير في الهواء ليكتشف الكبير أن اللعنة أصابت ابنه.

وقام العفريت بالحديث مع الكبير مؤكداً انه لبس العترة وبعد محاولات الكبير للتخلص منه يقوم العفريت بتحويله إلى قرد.