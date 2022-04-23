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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تعرف على الحقوق المالية للأبناء بعد انفصال الأبوين .. بالقانون

أموال
أموال

أثارت حلقات المسلسل التليفزيوني «فاتن أمل حربي» بطولة الفنانة نيللي كريم عدة تساؤلات حول أبرز الحقوق المالية للأولاد على أبيهم وفقًا للأحكام القانونية.

ووفقا لقانون الأحوال الشخصية، فالمقصود بالأولاد المستحقين للنفقات، وهو كل مولود سواء ذكر أو أنثى، فإذا لم يكن لهم مال أو لم ينفق الأب عليهم فإنه يحق لهم المطالبة بالنفقات.

الحقوق المالية للأبناء

وتشمل هذه الحقوق، كل ما يكفي احتياجاتهم بما يكفل لهم العيش في المستوى اللائق لأمثالهم وبقدر يُسر والدهم، فتشمل كل النفقات والمصاريف والأجور اللازمة لهم كنفقة المأكل والملبس والسكن والفرش والغطاء، وكذلك مصاريف ولادة الطفل وعلاجه وتعليمه وكذلك تجهيز البنت للزواج، بالإضافة إلى أنه بمناسبة رعايتهم قد يلتزم بحقوق أخرى كأجر الرضاعة وأجر الحضانة وأجر الخادم، وغير ذلك من النفقات التي يحتاجونها.

وفيما يتعلق بقيمة تلك الحقوق المالية فإنها تخضع لتقدير المحكمة المختصة؛ لتوازن بين مقدار الحالة المادية للمُلزم بالنفقة من اليُسر أو العُسر من ناحية وما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم من ناحية أخرى.

وحول كيفية المطالبة بالنفقات أو الأجور، يتم ذلك من خلال دعوى أمام القضاء إذا تعذرت التسوية الودية بين الطرفين، والمستندات المطلوبة لها هي مستندات أساسية كالبطاقة ووثيقة الزواج وشهادات الميلاد، وتطالب الحاضنة أو من بيدها الأولاد بتلك الحقوق ما لم يكن الأولاد قد بلغوا سن الخامسة عشرة عاقلين فإنهم يطالبون بتلك الحقوق بأنفسهم.

نفقات الفنانة نيللي كريم قانون الأحوال الشخصية فاتن أمل حربي المالية

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