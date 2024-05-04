بشورت.. نانسي عجرم تستعرض جمالها في آخر ظهور لها عبر إنستجرام |شاهد

شاركت النجمة اللبنانية نانسي عجرم جمهورها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .

وظهرت نانسي عجرم بإطلالة أنيقة ومميزة مرتدية شورت جينز و بليزر باللون البيج.

وتتميز نانسي عجرم بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.



وتعتمد نانسي عجرم ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.



ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.