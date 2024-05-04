جيرونا يضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه

نجح فريق جيرونا، في ضمان مشاركته في بطولة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل، بعد فوزه المثير 4-2 على برشلونة، في الجولة 34 من عمر الدوري الإسباني.

ولم يحافظ برشلونة على تقدمه في النتيجة مرتين بهدفي أندريس كريستنسن وروبرت ليفاندوفسكي في الدقيقتين 3 و(45+1).

فيما حملت رباعية جيرونا توقيع أرتيم دوفبيك وبورتو "هدفين" وميجيل جوتيريز في الدقائق 4 و65 و67 و75.

ورفع جيرونا رصيده إلى 74 نقطة في الوصافة، بينما تراجع برشلونة للمركز الثالث بعدما تجمد رصيده عند 73 نقطة.

فيما حسم ريال مدريد، تتويجه بلقب الليجا، بعد تصدر جدول الترتيب برصيد 87 نقطة، قبل 4 جولات من خط النهاية.

وضمن جيرونا، البقاء في المربع الذهبي للدوري الإسباني، حيث أن أتلتيك بيلباو صاحب المركز الخامس يمتلك 61 نقطة، وأقصى رصيد نقطي قد يصل إليه هو 73 نقطة.