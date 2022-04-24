الصحف الإماراتية: فرنسا تختار رئيسها اليوم..زيلينسكي يحذر من ضربة نووية روسية..اشتباكات بين الاحتلال والمسيحيين في سبت النور

نشرت الصحف الإماراتية اليوم الأحد، عدداً من أهم الأخبار على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، حيث ألقت الضوء على تحذيرات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من استخدام روسيا السلاح النووي في أوكرانيا.

الرئيس الأوكراني "من تحت الأرض": روسيا قد تستخدم سلاحا نوويا

وحسب "الإمارات اليوم"، في تصريح مثير وغير مسبوق، قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن ضربة نووية روسية لبلاده قد تكون قريبة.

وظهر زيلينسكي في مقطع فيديو مخاطبا شعبه من منصة محطة مترو كييف الرئيسية "تحت الأرض".

وقال الرئيس الأوكراني، اليوم السبت، إنه يعتقد أن روسيا قد تستخدم سلاحا نوويا، لكنه لا يريد أن يتصور إمكانية حدوث ذلك.

شنجهاي تطوق المباني المنكوبة بكورونا وسط حالة من الغضب بين السكان

وحسب "الإمارات اليوم"، أقامت سلطات مدينة شنجهاي التي تكافح تفشي فيروس كورونا حواجز من الشباك المعدنية أمام بعض المباني السكنية، مما أثار غضبا عاما جديدا بشأن إجراءات الإغلاق التي أجبرت الكثير من سكان المدينة البالغ عددهم 25 مليونا على البقاء في منازلهم.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي يوم السبت صورا لأفراد يرتدون الملابس البيضاء الخاصة بالحماية من العدوى ويغلقون شوارع بأكملها بسياج أخضر بارتفاع مترين تقريبا مما أثار تساؤلات وشكاوى من السكان.

وعن هذه الإجراءات، قال أحد المستخدمين لمنصة التواصل الاجتماعي ويبو "إن هذا يعد عدم احترام لحقوق الأشخاص في الداخل باستخدام حواجز معدنية لتطويقهم مثل الحيوانات الأليفة".



فرنسا تحسم رئيسها اليوم

وحسب "البيان"، يحسم الفرنسيون اليوم الأحد الصراع الدائر بين الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون ومنافسته اليمينية القومية مارين لوبان، حيث يتوجه الملايين مرة أخرى إلى صناديق الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية والتي ترجح استطلاعات الرأي بقاء ماكرون في قصر الإليزيه، غير أنه لا يمكن استبعاد عنصر المفاجأة الذي يأتي بما لا تأتي به استطلاعات الرأي أحياناً.

وصوت ناخبو أراضي ما وراء البحار في غوادلوب وغويانا والمارتينيك وسان بارتيليمي وسان مارتان وسان بيار-إي-ميكولون وبولينيزيا الفرنسية أمس.

وكشفت آخر استطلاعات للرأي أن ماكرون سيفوز في الدورة الثانية التي تشكل نسخة ثانية من تلك التي جرت في 2017، بفارق أقل من الذي سجل قبل خمس سنوات عندما حصل على 66 في المئة من الأصوات، لكن قد يكون لنسبة الامتناع تأثير كبير. ويخشى كل من المعسكرين امتناع ناخبيه عن التصويت لا سيما في هذه الفترة من العطلات المدرسية الربيعية في جميع أنحاء البلاد. وأيا يكن الفائز، سيكون لهذا الاقتراع أهمية تاريخية.

فماكرون سيصبح أول رئيس يُعاد انتخابه منذ جاك شيراك في 2002 (وأول رئيس يُعاد انتخابه خارج فترة تعايش مع حكومة من جانب سياسي آخر منذ بدء اختيار رئيس الدولة بالاقتراع العام المباشر في 1962). أما لوبان، فستصبح أول امرأة وأول زعيم لليمين المتطرف يتولى الرئاسة.

وتصطدم رؤية ماكرون المؤيد لأوروبا، مع منافسته لوبان التي وعدت بتقليص «سلطات» الاتحاد الأوروبي لصالح «الدولة الوطنية»، ولكن يتعين عليها أيضاً الرد على تقاربها السابق مع روسيا بزعامة فلاديمير بوتين، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

لبنان أمام الحقيقة.. استحقاق حاسم وبوادر انفجار وشيك

وحسب "البيان"، أقفل الأسبوع الماضي في لبنان على بدء موجة جديدة من التداعيات المالية والاجتماعية، التي تواكب الاحتقانات السياسية، ما أنذر بسلبيات إضافية على مجمل الوضع، مع قرب موعد الانتخابات النيابية المقررة 15 مايو المقبل.

ولم يكن أدل على هذه الموجة الجديدة من التداعيات السلبية من تحليق الدولار في السوق السوداء إلى سقوف مرتفعة، إلى حدود أنّ جهات عدة تساءلت عمّا إذا كان وراء هذا الخرْق لعبة مكشوفة تهدف لزج البلاد في متاهات، لن يكون استهداف الاستحقاق الانتخابي بمنأى عنها.

ويتوقّع أن يشهد الأسبوع الجاري تصعيداً في الصراع حول المشاريع المطروحة على بساط البحث، وتحديداً منها قانون «الكابيتال كونترول» وخطة التعافي المالي، بين الاتجاه لاستعجال إقرار رزمة المشاريع المصنّفة إصلاحية، وبين الاتجاهات المقابلة التي تتريث في إقرارها إلى ما بعد الانتخابات، الأمر الذي يفتح الساحة السياسية والنيابية على مواجهة من نوع جديد، سيكون من شأنها وضع الاتفاق بين لبنان وصندوق النقد الدولي على محك الاختبار. ولم تستبعد مصادر مطلعة في تصريحات لـ«البيان»، أن تنزلق الأمور نحو متاهات جديدة من التعقيدات، مع اقتراب العد العكسي للانتخابات النيابية من أسابيعه الأخيرة، بحيث تتحول المشاريع التي تسعى الحكومة لإقرارها قبل موعد الانتخابات، بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى ملفات سجالية وانتخابية، بحيث لا تُقرّ قبل الانتخابات.

مطالبة عربية للمجتمع الدولي بوقف الانتهاكات في القدس

وحسب "الخليج"، عقد مكتب البرلمان العربي، أمس السبت، اجتماعاً طارئاً برئاسة رئيسه عادل بن عبد الرحمن العسومي، لبحث سُبل التصدي للانتهاكات الإسرائيلية التي يتعرض لها المسجد الأقصى والمقدسات والمقدسون المرابطون فيه، فيما شهدت القدس اشتباكات بين القوات الإسرائيلية وآلاف المسيحيين قرب كنيسة القيامة بمناسبة الاحتفال ب«سبت النور».

وأكد العسومي، في الاجتماع، أن البرلمان العربي سيظل في حالة انعقاد دائم بشأن القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى، مؤكداً أن البرلمان دان في اجتماعه الانتهاكات الخطيرة والمستمرة التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال واقتحامها المستمر للمسجد الأقصى المبارك، والتي أسفرت عن سقوط عشرات الجرحى الفلسطينيين واعتقال المئات.

كما أكد مكتب البرلمان العربي أن المحاولات الممنهجة التي تقوم بها قوة الاحتلال من أجل تهويد مدينة القدس، تمثل انتهاكاً صارخاً واستخفافاً شديداً بالقانون الدولي وكافة قرارات الشرعية الدولية، التي تؤكد جميعها عدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس، بوصفها مدينة واقعة تحت الاحتلال.

تونس..وفاة 12 مهاجراً وفقدان 10 في غرق أربعة زوارق

وحسب "الخليج"، لقي 12 مهاجراً إفريقيا على الأقل حتفهم، وما زال 10 آخرون في عداد المفقودين بعد غرق أربعة زوارق تقل مهاجرين قبالة سواحل تونس، بحسب ما أكد مصدر رسمي السبت.



وقال المقدم علي العياري المتحدث باسم إقليم الحرس البحري بالوسط، إن قوات خفر السواحل بصفاقس تمكنت من إنقاذ 98 كانوا على متن هذه الزوارق.