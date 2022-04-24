شاهد .. كرنفال ريو دي جانيرو يناضل لمحاربة العنصرية

عرضت فضائية “يورونيوز” مقطع فيديو يحتوي على لقطات من كرنفال ريو دي جانيرو، الذي يناضل لمحاربة العنصرية .



و تشارك مدرستا "بيجا فلور" و"سالغيروس سامبا" في عروض الليلة الأولى من كرنفال ريو دي جانيرو وتكشفان النقاب عن عدة مواضيع تتناول العنصرية أو الثقافة والتاريخ الافريقي-البرازيلي، وهي مواضيع مهمة ومثيرة للجدل في بلد يواجه فيه الرئيس الحالي اتهامات عديدة بالعنصرية.



و تعد المسيرات التي تقام طوال الليل من قبل أكبر مدارس السامبا في المدينة يومي الجمعة والسبت هي الأولى منذ فبراير 2020، مما يمثل نقطة تحول للبرازيل المتضررة بشدة من جائحة كورونا حيث تسبب الفيروس في وفاة أكثر من 660 ألف شخص.



