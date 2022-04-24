عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير تربوي: عدم تغيير المناهج سنويا يضيف لخبرات المعلمين وينعكس على الطلاب

معلم
معلم

أكد الدكتور محمد فتح الله، رئيس وحدة التحليل الإحصائي بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن أى تطوير وتحديث داخل المنظومة التعليمية لن ينجح إلا من خلال الاهتمام أولاً بتأهيل وتدريب المعلمين.

txt

كل ما تريد معرفته عن مركز تعليم الكبار بـ جامعة عين شمس

txt

لطلاب كلية الحقوق جامعة عين شمس.. تعرف علي أبرز التعليمات الهامة للتخرج

وقال الخبير التربوي، إنه لتفعيل هذا التطور يجب عدم تغيير المناهج سنويا، حيث يجب الإبقاء على منهج متكامل يضيف لخبرات المدرس لأن ذلك الاتجاه سيجعل المدرس متمكناً مما يقوم بتدريسه، ويكون خبرة من تكرار تدريس المنهج وبالتوازي يعطي المدرس مهاما بإضافة بعض النقاط عن طريق البحث المستمر من قبل المدرس والاطلاع على آخر مستجدات المناهج، وإضافة كل ما هو جديد على الدروس، وبالتالي سينعكس على مستوى الطالب.

وأضاف الدكتور محمد فتح الله، أن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، يؤكد أن تطوير وتحديث المنظومة التعليمية يقوم على انتهاء ظاهرة الحفظ والتلقين والاعتماد على الأساليب الحديثة للتعليم القائمة على الفهم والابتكار والإبداع، متسائلاً: “كيف يتم ذلك وهناك الغالبية العظمى من المعلمين لا يتم تطوير أدائهم؟ والأمر يتطلب أولاً تأهيل المعلمين للابتعاد نهائهاً عن النظم القديمة والعقيمة فى شرح المناهج لأبنائنا التلاميذ فى مختلف مراحل التعليم قبل الجامعى”.

ولفت الخبير التربوي، إلى أن الوزارة لم تنظم دورات بالقدر الكافي لتأهيل المعلمين، خاصة أن الاهتمام بالمنظومة التعليمية مرهون بعدة عوامل فى مقدمتها الاهتمام بالمعلم والطالب فى آن واحد، لأن كلا من هذه العوامل سيكون له مردود سلبي على نجاح المنظومة الجديدة. 

وتابع: “وهناك بعض هؤلاء المعلمين يحملون درجة دبلوم (يعني سنتين في التأهيل التربوي)، ونحن نطمح أن يتوافق معلمنا مع العصر، ودرجة الدبلوم لا تكفي للتعمق الكبير في المحتوى، وفي أساليب التدريس، ولهذا فالتوجه أن تكون الشهادة على الأقل هي البكالوريوس، وهناك معلمون يحملون درجة البكالوريوس، وربما أعلى من بكالوريوس لكنها ليست في صلب التربية، وهذا يتطلب إعداده”.

وصرح الدكتور محمد فتح الله، بأن ذلك الأمر لن يتم إلا من خلال كورسات معتمدة تعمل على محورين بالتوازي، المحور الأول إيجاد معلم تربوي على دراية بنفسية الطلبة وكيفية التعامل معهم وكيفية إدارة الفصل، والمحور الآخر معلم متمكن من المادة التي يقوم بتدريسها ويكون ملما بجميع نواحي المادة، وهذا يتم من خلال تقديم كورسات ودورات تدريبية، وهذه الكورسات تكون أونلاين لسهولة الحضور على أن يتم منح شهادات بعد إكمال مستوى معين والانتقال لمستوى آخر. 

وشدد رئيس وحدة التحليل الإحصائي بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، على أهمية دور المعلم في تغيير ثقافة وإصلاح الفكر لدى أولياء الأمور والطلاب، وضرورة اتباع أساليب التعلم وليس التلقين والحفظ، وتنمية المهارات والبحث، والاستعانة ببنك المعرفة وغيرها من المنصات التعليمية التي توفرها الوزارة.

تأهيل وتدريب المعلمين تحديث المنظومة التعليمية التعليم قبل الجامعى نجاح المنظومة الجديدة المعلمين Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مطلعش لاسلكي.. تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل ضرب اليوتيوبر نقششة

تقارير : فيفا يعاقب الجزائر بسبب مباراة الكاميرون

ابتعدوا عن الشمس.. ماذا قالت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة؟

صدمتهم تريلا.. مصرع 3 مصريين في حادث مروع بالسعودية قبل أداء العمرة

خالد الغندور: نهائي دوري أبطال إفريقيا في السنغال

سعر الذهب اليوم 24-4-2022

إحالة مدربي كيك بوكس وكمال أجسام وآخرين للجنايات لخطف وهتك عرض سعودي وسوداني

حالة وفاة واحدة.. أول صور لحادث المصريين المعتمرين بالسعودية .. تفاصيل

موضوعات متعلقة

خبير تربوي: وجود الأسئلة المقالية بامتحانات الثانوية العامة له الكثير من المزايا

خبير تعليم: لا يمكن الاستغناء عن الأسئلة المقالية بالثانوية العامة

قرارات امتحانات الثانوية العامة 2022 تثير قلق أولياء الأمور | تفاصيل

بالصور تكريم مسئولي المنصة الإلكترونية بتمريض عين شمس

ترشيحاتنا

دعاء 23 رمضان 2022.. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك

دون هزيمة .. أبرز أرقام النادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

أحمد حجازي يعود للتدريبات الجماعية مع الاتحاد السعودي نهاية الأسبوع

الطقس غدا.. أجواء شديدة الحرارة نهارا مصحوبة برياح والعظمى 37 درجة

فرصة غير مسبوقة.. هل يصبح الميتافيرس الصيني مستقبل التواصل الاجتماعي؟

من أجل استعادة الأمجاد.. تطور مفاجئ بشأن انتقال محمد صلاح إلى برشلونة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول ظهور بعد الزواج.. دنيا عبد العزيز فى ضيافة «صدى البلد».. صور

ابتعدوا عن الشمس.. ماذا قالت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة؟

شاهد الملاكم الشهير «تايسون» يهشم وجه راكب على متن طائرة|فيديو

روسيا تدفن جرائمها.. العثور على 1000 جثة داخل مقبرة جماعية|صور

فيديو

خفة دم وتشويق.. طرح برومو فيلم «زومبي» لـ على ربيع |فيديو

بسبب الميراث .. تطورات في مذبحة الوراق | فيديو جراف

جزارة بالعريش تبيع كيلو اللحمة بجنيه واحد فقط .. ما القصة ؟

عمري ما حسيت بالغربة.. ماذا قال منذر رياحنة في حب مصر|فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ