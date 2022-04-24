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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كل ما تريد معرفته عن مركز تعليم الكبار بـ جامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

 

تسعي جامعة عين شمس إلي تحقيق التميز في مجال التعليم الجامعي والبحث العلمي علي المستويات المحلية والإقليمية والعالمية في ظل مناخ يتسم بالاستقلالية والحرية والديمقراطية والمساواة وبما يساهم في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

ويهتم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس بالقضية القومية الخاصة بمحو الأمية، حيث تم إنشاء مركز متخصص لهذا الغرض تحت عنوان مركز تعليم الكبار والذى يهتم بمحو أمية المواطن بالأحياء المحيطة بالجامعة، وعقد الاتفاقيات والبروتوكولات مع وزارة التربية والتعليم والهيئة القومية لتعليم الكبار.

ولذلك يحرص موقع "صدي البلد" خلال السطور التالية نشر أهداف مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس:

1 -  تلبية حاجات الأميين الكبار من خلال تنظيم فصول لمحو أميتهم داخل الجامعة وخارجها.

2 -  إتاحة فرص التأهيل والتدريب المستمر والمتنامى لمختلف الفئات العاملة فى تعليم الكبار بما يحقق تعريفهم بالمستجدات المهنية والتربوية والمهارية.

3 -  إيجاد صلات تعاون مع مؤسسات تعليم الكبار المحلية والإقليمية والدولية من أجل القيام بمشروعات مشتركة والتعرف على الاتجاهات العالمية المعاصرة والاستفادة منها.

4 -  إصدار مجلة دورية متخصصة فى تعليم الكبار تهتم بنشر الدراسات والبحوث والمؤتمرات الوطنية والقومية والعالمية.

5 -  إعداد قاعدة للبيانات والمعلومات فى تعليم الكبار للاستفادة منها فى هذا المجال.

6 -  تقديم الاستشارات الإدارية والفنية فى مجال تعليم الكبار.

7 -  إقامة المؤتـمرات والحلقـات الدراسية وورش العمل لبحث ودراسة أهم قضايا تعليم الكبار ومشكلاته.

واصدرت جامعة عين شمس موقع إلكتروني لمجلة آفاق جديدة في تعليم الكبار التي يصدرها مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس؛ لتنضم المجلة ضمن الدوريات المنشورة على بنك المعرفة المصري.

وتعتبر مجلة دورية علمية محکمة تصدر بصفة نصف سنوية عن هيئة علمية أکاديمية بحثية مرکز تعليم الکبار جامعة عين شمس.

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وتأسست المجلة عام 2003م تحت مسمى مجلة آفاق جديدة في تعليم الکبار، وتعني المجلة بنشر الأبحاث التربوية باللغة العربية والإنجليزية، وتتمتع المجلة بالأمانة والدقة العلمية والالتزام بأخلاقيات البحث العلمي، وهي موجهة للمشتغلين في المجال التربوي من أعضاء هيئة التدريس والباحثين في مصر والوطن العربي.

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم البحث العلمي جامعة عين شمس الهيئة القومية لتعليم الكبار مركز تعليم الكبار محو الأمية Jobs Education

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