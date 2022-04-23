لطلاب كلية الحقوق جامعة عين شمس.. تعرف علي أبرز التعليمات الهامة للتخرج

اعلنت إدارة كلية الحقوق جامعة عين شمس العديد من التعليمات الهامة لأبنائها الطلاب حرصا منها علي استيفاء كامل بياناتهم وتجنب وجود أي أخطاء قد تعطل تخرجهم.

وونوهت ادارة كلية الحقوق بضرورة سرعة التوجة ومراجعه قسم شئون الطلبة بالكليه للتدقيق علي ما يلي:

- التزام الطالب بمحو امية عدد ٤ من أفراد المجتمع.

- التزام الطالب بعمل معادلة لمن يدرس اللغة الفرنسية في الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة.

- التزام الطالب بأداء التربية العسكرية.

- التزام الطالب بأداء المحكمة التدريبية.

- التزام الطالب بأداء الحاسب الآلي.

- التزام الطالب بدفع المصروفات والرسوم الدراسة المقررة.

- التزام الطالب بالحصول علي التطعيم ضد فيروس كورونا.

وشددت كلية الحقوق جامعة عين شمس في حال أداء الطالب لبعض أو جميع الالتزامات السابقة فإنه يتعين علي الطالب مراجعة شئون الطلاب للتأكد من تسجيل ذلك في ملف الطالب.

والجدير بالذكر شهد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ختام فاعليات الاحتفال بيوم الأرض بإقامة ماراثون رياضي تحت شعار لا للتدخين ، والتى ينظمها قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس علي مدار يومى ٢٠ ، ٢١ ابريل.

ويأتي ذلك تزامنا مع اليوم العالمى للأرض والموافق ٢٢ ابريل ، بحضور الدكتورة جيهان رجب أستاذ التسويق بكلية التجارة ومستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور ياسين الشاذلي وكيل كلية الحقوق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والأستاذ سهيل حمزة أمين عام الجامعة المساعد للقطاع ، دكتورة سحر لطيف لبيب مدير إدارة مكافحة التدخين بوزارة الصحة، والأستاذ ياسر حلمى النجار مراقب عام مكافحة التدخين بوزارة الصحة، و بمشاركة طلاب أسرة من أجل مصر المركزية.

في كلمته أكد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس علي حرص الجامعة الدائم علي تفعيل دورها البيئي والمجتمعي ، مشيرا إلى أن فاعليات الاحتفال بيوم الأرض جاءت لحث الطلاب علي الحفاظ على البيئة ورفع مستوى المسئولية المجتمعية لدى مجتمع الجامعة تجاه البيئة ، والمساهمة في الحد من التلوث البيئي .

وأضاف رئيس جامعة عين شمس، أن الفعاليات تضمنت التوسع في المساحات الخضراء والتشجير والتحسينات ،بالإضافة إلي انطلاق ماراثون رياضي في كافة كليات الجامعة تحت شعار " لا للتدخين ".