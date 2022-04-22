خبير تربوي: وجود الأسئلة المقالية بامتحانات الثانوية العامة له الكثير من المزايا

علق الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، علي قرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، فيما يتعلق بعقد امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي 30% من الامتحان مقالي و 70 % من الاختيار من متعدد، أنة قرار جيد، لان من مميزاته انه يشمل الاسئلة الموضوعية والمقالية في الامتحان مما يجمع بين مميزات كل نوع ويتلافي عيوبهما.

وأكد أستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن وجود الاسئلة المقالية بامتحانات الثانوية العامة تتمتع بكثير من المزايا وهي تنظم طريقة التفكير، وتساعد الطالب على تنظيم إجاباته بالشكل والطريقة التي يريدها، وقدرتة علي قياس العمليات العقلية العليا لدي الطالب، وربط بين اجزاء المادة، وتؤدي بعد ذلك إلي معرفة الطالب كتابة البحث العلمي في الحياة الجامعية.

وأضاف الدكتور تامر شوقي، أن يوجد بعض المميزات للاجابة علي اسئلة الاختيار من متعدد من خلال التابلت مثل سرعة وسهولة ادخال الطالب للإجابات أو تغييرها بصورة سريعة أثناء الامتحان، وتغطية كل ادواء المقرر، وسهولة تصحيحه الكترونيا، وانعدام الاخطاء، وسهولة مراجعة النتائج واجراءا التحليلات الاحصائية عليها لمعرفة درجة سهولة وصعوبة كل سؤال.

وأوضح الخبير التربوي، أن سبب استخدام التابلت بامتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي، هو لانها امتحانات غير مصيرية حتي اذا حدثت مشاكل اثناء اجابة الطالب علي التابلت فهناك وثائق وادلة اخري علي حضوره الامتحان مثل ورقة اجابته الورقية في نفس الامتحان.

وأشار الدكتور تامر شوقي، إلى أنة نظرا لتغيير الظروف المرتبطة بالامتحانات من عام الي اخر في ضوء تطبيق نظام جديد للامتحانات من 4سنوات، فقد يكون شكل الامتحانات الحالي للصفين الاول والثاني الثانوي هو ما سيطبق في الثانوية العامة في السنوات القادمة.

واختتم قائلًا: في جميع الاحوال ايًا كان شكل التقويم فهو وسيلة وليس غاية في حد ذاته وعلي الطالب استذكار وتعلم المواد واتقانها وان يكون مستعدا للامتحان اي كان شكل اسئلته.

وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني القرارات النهائية بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي فسوف تعقد إلكترونيا بالضوابط التالية :

-تعقد الامتحانات الإلكترونية في المدارس المجهزة خلال الفترة الصباحية.

-المدارس غير المجهزة يلحق طلابها على مدارس مجهزة في الفترة المسائية.

- 30 % من الامتحان مقالي و 70 % من الاختيار من متعدد.

-امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ستعقد في لجان مؤمنة في المدارس.

-الامتحانات في لجان مؤمنة ومراقبة بإجراءات احترازية كاملة.

-تتولى المدارس تشكيل لجان تقدير أوراق الإجابة الخاصة بالأسئلة المقالية ثم تقوم بجمع الدرجات لواردة للامتحانات التي تمت إلكترونيا مع نتيجة امتحان الأسئلة المقالية لإعلانها.

-مواد الهوية القومية تتولى المدارس الدولية عقدها داخل المدرسة ورقيا تحت إشراف الإدارة التعليمية وتعتمد نتائجها من الإدارات التعليمية.