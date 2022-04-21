قرارات امتحانات الثانوية العامة 2022 تثير قلق أولياء الأمور | تفاصيل

أثارت قرارات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بشأن امتحانات الثانوية العامة الذي أعلنها عنها بشأن منع الطلاب من اصطحاب الكتب المدرسية أو التابلت في لجان امتحانات الثانوية العامة 2022، مع الاكتفاء بتسليم الطلاب ورقة المفاهيم معدة من جانب واضعي الامتحانات، حالة من الارتباك والقلق أصابت الطلاب وأولياء الامور بالصفوف الثلاثة بالثانوية العامة 2022.

فحرص موقع "صدى البلد" علي رصد بعض آراء طلاب الثانوية العامة وأولياء الامور حول قرار منع اصطحاب الكتاب المدرسي و التابلت داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2022 والاكتفاء فقط بورقة المفاهيم التي سيتم توزيعها داخل اللجان، حيث اعتبر اولياء الامور هذا القرار مفاجئا وصادما بالنسبة لأبنائهم ولابد من إعادة النظر فيه.

أكد حسين طارق، ولي امر طالب بالصف الثالث الثانوي، أن الوقت متأخر جدا على صدور مثل هذه القرارات مثل عدم السماح بدخول الكتاب المدرسي أو التابلت مع الطلاب بلجان امتحانات الثانوية العامة.

وأوضح ولي الأمر أن نظام الثانوية العامة الجديد كله معتمد على "الأوبن بوك" بداية من الصف الأول الثانوي، وأسئلة النظام الجديد تعتمد على الفهم وليس الحفظ، متسائلا كيف سيحل الامتحان بدون الكتاب المدرسي أو التابلت.

وأضاف أحمد مصباح، ولي أمر طالب الثانوية العامة، "هما دلوقتي بيطبقوا النظام الجديد عشان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب وصيغة الأسئلة فى الامتحان هدفها قياس مستوى فهم الطالب المتفوق، ولذلك اقول أن لا يوجد تكافؤ في الفرص.

وتابع: وأسئلة الامتحان تأتي من بين السطور، والطلاب تعودوا وتدربوا على الحل بنظام "الاوبن بوك" الذي يسمح بالاستعانة بالكتاب المدرسي لماذا هنختلف عن الدفعة السابقة.

وقالت أيمان عبدالعزيز ولية امر طالبة بالثانوية العامة، أن قرار الاكتفاء باصطحاب ورقة المفاهيم داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2022ومنع دخول الكتاب والتابلت غير الظلام لان دا هيفيد طلاب علمي للقوانين والمعادلات اما طلاب ادبي هيعملوا اية في التاريخ والجغرافيا.

بينما أضافت روان خالد، طالبة ثانوية عامة : "احنا من أول السنة معتمدين ان الامتحان اوبن بوك زي ما قالولنا في الاول ومحدش أهتم أنه يحفظ اي حاجة من المنهج أزاي دلوقتي يفاجئونا ان ممنوع اصطحاب الكتاب ؟!..

وأوضح يوسف رضا، طالب بالثانوية، "الدكتور طارق شوقي بيقول أن الثانوية الجديدة لقياس مستوى فهم الطالب لنواتج التعلم والفهم وأن احنا خلصنا من الثانوية التقليدية عشان الحفظ والتلقين، بيرجعنا تاني لية"؟..

ولفت محمود الامام، ولي امر طالب بالثانوية العامة، "اللي صادم الجميع سبب تأكيد وزير التعليم على أن الامتحانات ستكون أوبن بوك، قبل الامتحانات بشهرين يقرر عدم السماح باصطحاب الكتاب سواء ورقي او إكتروني داخل اللجان، واستبداله بورقة مفاهيم لكل مادة، هنلحق ازاي نحفظ كل حاجه من تاني"؟..

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني القرارات النهائية بشأن امتحانات الثانوية العامة 2022، وجاء هذا خلال بث لإعلان تفاصيل امتحانات ما يخص اختبارات نهاية العام الدراسي 2021/2022، لطلاب المرحلة الثانوية بصفوفها الثلاث، والطلاب المصريين في الخارج، وطلاب مدارس STEM، وطلاب الدمج، أمس الأربعاء.

وأضاف شوقي، أنه تقرر عقد امتحانات الثانوية العامة لهذا العام 201/2022، ورقياً بنظام "البابل شيت".

وكشف الوزير، أن جميع الأسئلة ستكون بنظام الاختيار من متعدد، بدون أي أسئلة مقالية، ليس أن هذا هو الحل الأكاديمي الأسلم، ولكن نظراً لأهمية الثانوية العامة ترغب الوزارة أن يكون التصحيح إلكتروني بالكامل.

وشدد الوزير على أنه لن يُسمح للطالب باصطحاب التابلت أو الكتاب المدرسي داخل اللجنة : "هروح اللجنة إيدي في جيبي"، مشيراً إلى أن كل طالب سيتسلم ورقة مفاهيم تتضمن كل ما يحتاجه الطالب أثناء الإجابة عن الأسئلة.

وأوضح الوزير إنه خلال يومي 20و 21 يونيو، سيؤدي الطلاب الامتحان في المواد التي لا تضاف للمجموع، داخل لجان مدرسية مؤمنة.