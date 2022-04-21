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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير تعليم: لا يمكن الاستغناء عن الأسئلة المقالية بالثانوية العامة

طلاب ثانوية
طلاب ثانوية

قال الدكتور محمد فتح الله، رئيس وحدة التحليل الإحصائي بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أنه متحفظ على عدم وجود اسئلة مقالية داخل اختبارات الثانوية العامة واصرار الوزارة علي عدم وجود اسئلة مقالية مثل ما طبق علي الصفين الاول والثاني الثانوي، لأن الامتحان يعد ميزانا لقياس الدرجة التحصيلية لطالب الثانوية العامة، حتي يتمكن الطالب من كتابة قدراته التعبيرية في سياق فهمة للمادة التعليمية.

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خبير: ورقة المفاهيم لن تغني عن الكتاب المدرسي في امتحانات الثانوية العامة

وأكد الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 ستكون بسيطة وغير معقدة تعتمد على نظام البابل شيت المتطور ولن تكون هناك أسئلة مقالية، مشددًا على ضرورة التزام الطلاب بالضوابط التي وضعتها الوزارة في مساعدة سير العملية الامتحانية دون حدوث أي معوقات.

وأوضح رئيس وحدة التحليل الإحصائي بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن امتحانات البابل شيت سيكون هدفها قياس الفهم ونواتج التعلم الحقيقية لدى الطلاب، وبالتالى يجب على الطالب الابتعاد عن الحفظ حتى يستطيع الإجابة عن الأسئلة، قائلاً: الأسئلة ستكون سهلة للطالب الذى فهم المنهج.

وأشار الدكتور محمد فتح الله، إلى أن من أهم مميزات نظام البابل شيت أنه لا يوجد أي تدخل بشري في عملية التصحيح بل تعتمد على النظام الإلكتروني مما يضمن الدقة المتناهية في التصحيح وسرعة ظهور النتيجة للطلاب، مشيرًا إلى أن علي الطالب عدم الشطب، أو الإجابة مرتين عن السؤال، حيث إن الإجابة مرتين عن السؤال سيؤدي لعدم احتساب درجة السؤال.

وأضاف الخبير التربوي، أن الطالب في الثانوية العامة الجديدة يذاكر من أجل المعرفة والتعلم وليس الدرجات والمجموع، كما هو الأمر فى الثانوية التقليدية لأن الأسئلة فى الامتحانات الجديدة ستقيس الفهم.

كشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحان المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة 2022، سوف تعقد داخل المدارس قبل انطلاق الامتحانات فى المواد الأساسية بيومين حسب جدول الامتحانات بلجان مؤمنة وأيضا مواد الهوية، موضحة أن الامتحانات فى المواد الأساسية تبدأ 26 يونيو بدلا من 11 يونيو 2022 لتنتهى يوم 21 يوليو.

وأضاف وزير التربية والتعليم خلال المؤتمر الصحفى، بحضور الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين والدكتور أحمد ضاهر، أنه لضمان تكافؤ الفرص لا يدخل الطالب بالكتاب أو التابلت، موضحا أن امتحانات الثانوية العامة تعقد ورقية والإجابة بنظام البابل شيت المتطور، ولن يتم وضع أسئلة مقالية في امتحانات الثانوية العامة.

ويؤدى امتحانات الصفين الأول والثانى والثالث الثانوى العام قرابة 2 مليون طالب وطالبة، وتعتمد الاختبارات على الأسئلة وفق نظام التقييم الجديد الذى يستهدف قياس نواتج التعلم، حيث طبقت وزارة التربية والتعليم التقييم الجديد فى الثانوى العام منذ 2018، وتم تخريج دفعة من طلاب الثانوية العامة العام الماضى تم تقييمها وفق امتحانات تقيس الفهم وتم عقد الاختبارات وقتها ورقيا وفق نظام البابل شيت، وتستهدف الوزارة هذا العام تقييم الطلاب فى الصفين الأول والثانى الثانوى العام من خلال اختبارات تعقد فى المدارس وفق أسئلة تقيس نواتج التعلم.

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