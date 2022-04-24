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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنظيم معارض «العيد فرحتنا» بأسعار مخفضة في الإسكندرية

اجتماع لتنظيم معارض
اجتماع لتنظيم معارض أهلا رمضان بالإسكندرية

كلف محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، اللواء خالد جمعة، سكرتير عام محافظة الإسكندرية، بالتنسيق بين جميع المديريات الخدمية والجهات المسئولة عن توفير السلع المرتبطة باحتياجات المواطنين بمناسبة عيد الفطر المبارك بأسعار مخفضة، لإقامة معارض لبيع مستلزمات العيد تحمل اسم موحد "العيد فرحتنا" بأسعار مخفضة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية لدعم المواطنين.

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وتنفيذا لتكليفات المحافظ، اجتمع سكرتير عام المحافظة مع الجهات المسئولة عن  توفير السلع المرتبطة باحتياجات المواطنين بمناسبة عيد الفطر المبارك. 

وكلف جمعة رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المحال الكبرى بنطاق كل حي للنظر في إمكانية المشاركة في مبادرة "العيد فرحتنا"، على أن يبدأ الإعلان في كل محل عن المبادرة على جه السرعة، مشددا على ضرورة عمل تقرير يومي بأماكن إقامة المعارض والمحال المشاركة بها وتعليق لافتات في المحال المشاركة في  المبادرة.

ووجه جمعة، مدير مديرية التموين بالمتابعة والإشراف على تنفيذ المبادرة وتطبيق تخفيض الأسعار عن الأسعار السائدة في السوق بنسبة لا تقل عن  ٢٥ - ٣٥ ٪. 

كما وجه سكرتير عام المحافظة، الهيئة العام لنقل الركاب بالمحافظة بتيسير مرور خطوط سير أتوبيسات النقل العام للمرور بأماكن إقامة المعارض للتيسير على المواطنين.

وأوضح السكرتير العام أن المحافظة تقدم حزمة من الحوافز والتيسيرات لأصحاب السلع التجارية التى ستشارك في معرض "العيد فرحتنا" بما يضمن تقليل تكلفة المنتج وتخفيض سعره عن الأسعار السائدة في السوق، مشيرا إلى أن أهم هذه الحوافز هو تخصيص أماكن المعارض بالمجان واستخدام معدات وأدوات المحافظة في تجهيز المعارض بما يسمح بعرض البضائع للبائعين مع إعفائهم من دفع رسوم المرافق العامة (مياه - كهرباء  - صرف صحي).

حضر الاجتماع رؤساء الأحياء، ومحمد سعد الله، مدير مديرية التموين بالإسكندرية، ومحمد المهداوي، أمين عام الغرفة التجارية بالإسكندرية، والمهندس أحمد محمد، مدير عام الحركة بهيئة النقل العام والركاب، وجميع الجهات التنفيذية المسئولة عن تطبيق المبادرة.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تنسيق وتوحيد الجهود للسيطرة على الأسعار ودعم  الفئات الأكثر احتياجا لمواجهة موجة التضخم العالمية، وتوفير مخزون استراتيجي آمن من السلع بأسعار مناسبة، وفي إطار حرص محافظة الإسكندرية برئاسة اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على توفير جميع السلع  بأسعار مخفضة تناسب جميع الفئات، خاصة مع اقتراب عيد الفطر المبارك.

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