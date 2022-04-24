المحافظ أعلنها بالمجان..متنزهات المنوفية تنتظر المواطنين في أعياد القيامة وشم النسيم.. صور

تستعد حدائق ومتنزهات محافظة المنوفية لاستقبال المواطنين في احتفالات عيد القيامة وشم النسيم.

وتم تجهيز الحدائق والمتنزهات بجميع مراكز المحافظة لاستقبال المواطنين في احتفالات شم النسيم.

ووجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بفتح كافة الحدائق والمتنزهات العامة بمراكز ومدن المحافظة أمام جموع المواطنين بالمجان وذلك تزامناً مع احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم، لإضفاء جو من السعادة والفرحة وخلق متنفس حضاري للأهالى.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالمرور الميدانى وعلى مدار الساعة على كافة الحدائق والمتنزهات وخاصة تأمين جسور الترع والشواطئ للحد من الأفعال والسلوكيات غير الإيجابية حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

وأشار إلى أنه أصدر توجيهات مشددة لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديريات الخدمات برفع درجة الاستعدادات القصوى بكافة القطاعات الخدمية والحيوية وشن حملات مكثفة على الأسواق والمحال العامة لبيع اللحوم والأسماك لضبط السلع الفاسدة ومجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

جدير بالذكر أن محافظ المنوفية قام صباح اليوم الأحد بزيارة لمطرانية المنوفية بشبين الكوم لتقديم التهنئة لمطران المنوفية ورجال الكنيسة والإخوة الأقباط من مواطنى المحافظة بمناسبة الاحتفالات بعيد القيامة المجيد وذلك وسط أجواء من الأمن البهجة والسرور.