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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

10 يوليو الحكم في معارضة نجل محمد رمضان على إيداعه دار رعاية

محمد رمضان امام المحكمة
محمد رمضان امام المحكمة
ندى سويفى

حجزت محكمة الطفل بأكتوبر معارضة نجل الفنان محمد رمضان على ايداعه دار رعاية اجتماعية على خلفية مشاجرة مع زميله بنادي نيو جيزة لجلسة ١٠ يوليو المقبل للحكم.

وتقدم المستشار أحمد الجندي دفاع نجل الفنان محمد رمضان لهيئة المحكمة بما يفيد تصالح موكله مع أسرة الطفل في واقعة مشاجرة "علي" نجل محمد رمضان مع الطفل "عمر" داخل نادي نيو جيزة وتنازلهم عن الدعوى، وأقر المستشار أحمد مختار دفاع أسرة الطفل المجني عليه بالتصالح والتنازل عن الدعوى أمام المحكمة.

وقال الفنان محمد رمضان أمام المحكمة:"احنا اتراضينا واتصالحنا وكله تمام".

شهدت محكمة الطفل حضور الفنان محمد رمضان للمثول أمام هيئة المحكمة في أولى جلسات معارضة نجله "علي" على حكم إيداعه دار رعاية اجتماعية بسبب مشاجرته مع زميله داخل نادي نيو جيزة.

وطلب القاضي من الفنان محمد رمضان تقديم بطاقة الرقم القومي لاثبات حضوره لكن لم يكن يحمل الفنان محمد رمضان بطاقة شخصية فأثبت حضوره برخصة السيارة.

وتصدر المحكمة قرارها آخر الجلسة.

ووصل الفنان محمد رمضان صباح اليوم الخميس إلى محكمة الطفل بمدينة 6 أكتوبر، لمتابعة جلسة معارضة نجلّه "علي" على قرار إيداعه دار رعاية اجتماعية، وذلك على خلفية اتهامه بالتعدي بالضرب على طفل آخر داخل نادٍ خاص بأحد الكمبوندات الشهيرة.

وتأتي هذه الجلسة بعد تصالحًا رسميًا بين أسرتي "علي" و"عمر" – الطفل المجني عليه – بحضور العائلتين، حيث تنازلت أسرة الطفل عن الشكوى.
وكانت محكمة الطفل أصدرت قرارًا بإيداع نجل الفنان في إحدى دور الرعاية الاجتماعية بعد تغيبه عن حضور أولى جلسات محاكمته في القضية التي أحالتها النيابة العامة بعد التحقيق في واقعة التعدي بالضرب داخل نادي خاص بمدينة 6 أكتوبر.

يُذكر أن النيابة العامة بأكتوبر قررت إحالة نجل محمد رمضان إلى محكمة الطفل بعد تلقيها بلاغًا بضربه زميله داخل النادي

محكمة الطفل الفنان محمد رمضان محمد رمضان

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