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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفير مصر بجوبا يجري مباحثات لتعزيز التعاون بين البرلمان المصري والجنوب سوداني

مباحثات لتعزيز التعاون
مباحثات لتعزيز التعاون بين البرلمان المصري والجنوب سوداني

التقى السفير "معتز مصطفى عبد القادر"، سفير جمهورية مصر العربية في جوبا، رئيسة الجمعية التشريعية الانتقالية بجمهورية جنوب السودان "جيما نونو كومبا"، حيث استعرض الجانبان العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقيين على المستويين الرسمي والشعبي.


وأكد السفير المصري خلال اللقاء أهمية تعزيز التعاون بين البرلمان المصري والجنوب سوداني باعتبارهما ظهيرين شعبيين للعلاقات الوثيقة بين البلدين، مبرزاً توجيهات القيادة السياسية المصرية المستمرة بتقديم كافة أوجه الدعم إلى الشعب الجنوب سوداني، وخاصةً في ظل المرحلة الهامة الراهنة التي تمر بها البلاد، مبرزاً أوجه التعاون الثنائي القائمة في مجالات التدريب والتأهيل وبناء القدرات، فضلاً عن مشروعات التعاون في قطاعات الصحة والتعليم والطاقة وإدارة الموارد المائية.


من جانبها، أكدت "كومبا" التقدير الكبير الذي يكنه الشعب الجنوب سوداني للدور المصري البنّاء في بلادها، مشيرةً إلى أنها لمست الأثر الإيجابي لهذا الدور في مختلف مواقع المسؤولية التي تولتها، وأعربت عن تطلعها إلى مواصلة هذا الدور وتعزيزه.


وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعميق التعاون بين البرلمانّين المصري والجنوب السوداني، وخاصةً في مجال تدريب وإعداد الكفاءات الإدارية والفنية البرلمانية من خلال مركز التدريب البرلماني في القاهرة، بالإضافة إلى تشكيل مجموعة صداقة برلمانية مصرية - جنوب سودانية لتكون إطاراً فعالاً لتبادل الخبرات وتعزيز التواصل بين ممثلي الشعبين الشقيقين، حيث أبدت "كومبا" تطلعها إلى الاستفادة من الخبرات العريقة التي تتمتع بها المؤسسات الدستورية والتشريعية المصرية، معربةً عن تطلعها إلى زيارة القاهرة في أقرب وقت ممكن.

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