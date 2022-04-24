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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مازدا تعيد افتتاح متحفها الخاص في اليابان.. صور

مازدا تعيد افتتاح
مازدا تعيد افتتاح متحفها الخاص في اليابان

في غضون شهر تقريبًا من الآن ستعيد Mazda افتتاح متحفها الذي تم تجديده بالكامل في مقرها الرئيسي في هيروشيما اليابان، حيث خضع المتحف لعملية تجديد كاملة خلال السنوات القليلة الماضية وهو الآن جاهز أخيرًا لاستقبال الزوار من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى ذلك تم إطلاق نسخة عبر الإنترنت من المتحف تسمح للزوار غير القادرين على السفر إلى اليابان لتصفح عروض المتحف.

 مازدا تعيد افتتاح متحفها الخاص في اليابان

تم الانتهاء من التصميم الخارجي والداخلي للمتحف بنسق لوني مميز مقترن بإضاءة دافئة وأسطح خشبية، يأتي مفهوم التصميم هذا مستوحى من لغة التصميم الحديثة من Mazda التي تظهر في نماذج العلامة التجارية، يوجد في المتحف 10 مناطق عرض مختلفة مع ديكور وإضاءة تتناسب مع موضوع المنطقة المعنية.

 مازدا تعيد افتتاح متحفها الخاص في اليابان

يتتبع المعرض بأكمله تاريخ Mazda الذي يزيد عن عقد من الزمان ويوفر للزائرين معاينة لرؤية الشركة للقرن القادم في صناعة السيارات، كما يوجد هناك قسم خاص حيث يمكن للزوار الجلوس والاسترخاء والحصول على تجربة أوثق للعلامة التجارية في شكل رقمي، مع وجود اتصال مباشر أيضًا مع مجموعة طرازات Mazda الحديثة، بالإضافة إلى ذلك تتوفر جولات في المصنع يمكنك خلالها مراقبة التجميع الفعلي للسيارة.

 مازدا تعيد افتتاح متحفها الخاص في اليابان

إذا لم تتمكن من زيارة المقر الرئيسي لشركة Mazda في هيروشيما، فيمكنك القيام بجولة عبر الإنترنت في المتحف من خلال هاتفك أو جهازك اللوحي أو الكمبيوتر المحمول في الوقت الحالي، وتتوفر التجربة عبر الإنترنت باللغة اليابانية فقط، على الرغم من أنه من المتوقع إضافة نسخة دولية باللغة الإنجليزية قريبًا جدًا، بالإضافة لقناة Mazda Kids المخصصة، حيث يقدم صانع السيارات تفسيرات سهلة الفهم لصناعة السيارات وطريقة عملها.

 مازدا تعيد افتتاح متحفها الخاص في اليابان
mazda هيروشيما اليابان السيارات Mazda Kids

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