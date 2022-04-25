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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجدي عبد الغني يستعيد أيام الشباب مع أحمد ناجي .. شاهد

صدى البلد

استعاد مجدي عبد الغني، نجم منتخب مصر السابق، ذكرياته أيام الشباب بصورة شاركها مع جمهوره ومتابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب: “أيام الشباب مع زميل الملاعب أحمد ناجي”.

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مجدى عبد الغنى: الاعتداء على حكم مباراة المصري ونهضة بركان مشهد مؤسف

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مجدي عبد الغني يحتفل بمرور 115 سنة على تأسيس النادي الأهلي.. شاهد

من جانب اخر، رفض مجدى عبد الغنى رئيس جمعية اللاعبين المحترفين الاعتداء على التونسي صادق السالمي حكم مباراة الإياب بين نادي المصري البورسعيدي ونظيره نهضة بركان المغربي فى ربع نهائي كأس الكونفدرالية.

وودع المصرى البورسعيدي منافسات بطولة كأس الكونفدرالية بعد الخسارة بهدف دون رد أمام نظيره فريق نهضة بركان المغربي فى لقاء الإياب بربع نهائي كأس الكونفدرالية.

قال مجدى عبد الغنى عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

بعض الحكام فى أفريقيا حتي مع وجود الفار مازال بيقدموا كوارث تحكيمية وأحياناً بيأثروا علي نتائج المباريات.

أضاف:  لكن في النهاية الإعتداء علي الحكم مشهد مؤسف لا يجب أن نراه ولن يفيد بأي شكل.

 

مجدي عبد الغني احمد ناجي منتخب مصر نجم منتخب مصر السابق ذكريات انستجرام

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