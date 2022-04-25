مجدي عبد الغني يستعيد أيام الشباب مع أحمد ناجي .. شاهد

استعاد مجدي عبد الغني، نجم منتخب مصر السابق، ذكرياته أيام الشباب بصورة شاركها مع جمهوره ومتابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب: “أيام الشباب مع زميل الملاعب أحمد ناجي”.

من جانب اخر، رفض مجدى عبد الغنى رئيس جمعية اللاعبين المحترفين الاعتداء على التونسي صادق السالمي حكم مباراة الإياب بين نادي المصري البورسعيدي ونظيره نهضة بركان المغربي فى ربع نهائي كأس الكونفدرالية.

وودع المصرى البورسعيدي منافسات بطولة كأس الكونفدرالية بعد الخسارة بهدف دون رد أمام نظيره فريق نهضة بركان المغربي فى لقاء الإياب بربع نهائي كأس الكونفدرالية.

قال مجدى عبد الغنى عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

بعض الحكام فى أفريقيا حتي مع وجود الفار مازال بيقدموا كوارث تحكيمية وأحياناً بيأثروا علي نتائج المباريات.

أضاف: لكن في النهاية الإعتداء علي الحكم مشهد مؤسف لا يجب أن نراه ولن يفيد بأي شكل.