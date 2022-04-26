أم لثلاثة أبناء..لماذا لم تعاقب ألينا كابيفا عشيقة بوتين بسبب حرب أوكرانيا؟

ما زالت “ألينا كابيفا” لاعبة الجمباز الأولمبية السابقة، وعشيقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعيدة عن عقوبات الغزو الأوكراني، إذ استبعدها المسؤولون الأمريكيون من عقوبات الغزو الأوكراني.

وفقا لصحيفة نيويورك بوست، تم اتخاذ هذا القرار بسبب مخاوف من عرقلة جهود التفاوض على إنهاء الحرب، رغم أنه لم يتحدث الرئيس الروسي البالغ من العمر 69 عامًا علنًا عن علاقته بكابيفا ، عارضة الأزياء الروسية السابقة فوج البالغة من العمر 39 عامًا ، ونفى كل من الكرملين وكابيفا نفسها ارتباطهما.

لكن الفدراليين يعتقدون أن كابيفا ، التي ترددت شائعات لسنوات عديدة عن علاقتها الرومانسية مع بوتين ، هي أم لثلاثة من أطفال الزعيم الروسي لم يتم الكشف عنهم للجمهور.

وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن مسؤولين أمريكيين على دراية بـ موضوع، ومع ذلك ، ألغى مجلس الأمن القومي العقوبات قبل وقت قصير من موعد الإعلان عنها.

بينما كابيفا متهمة بالمساعدة في إخفاء ثروة بوتين في الخارج ، إلا أن القليل من التفاصيل حول أنشطتها المعروفة علنًا. كذلك من الشائعات على نطاق واسع أنها تعيش في سويسرا . وفي مارس ، ذكر موقع الصفحة السادسة أن كابيفا كانت تتجول في سويسرا معها وأطفال بوتين الأربعة الصغار.

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قال مصدر: "بينما ينفذ بوتين هجومه على أوكرانيا ، ويهاجم المواطنين الأبرياء ويتسبب في أزمة لاجئين ، فإن عائلته محصورة في شاليه خاص وآمن للغاية في مكان ما في سويسرا".

كانت كابيفا لاعبة الجمباز الإيقاعي نالت شهرة واسعة في مجدها الرياضي، إذ فازت بميداليتين أولمبيتين، بما في ذلك الميدالية الذهبية في ألعاب 2004 في أثينا، باليونان.

واشتهرت بمهاراتها وأدائها المميز، وقد أُطلق عليها ذات مرة لقب المرأة الأكثر مرونة في روسيا، كما تضمنت مهنتها في الجمباز بعض الجدل .

في عام 2002 ، تلقت كابيفا حظرًا لمدة عام واحد من المنافسة وتم تجريدها من بعض الميداليات بعد اختبارها إيجابيًا لمادة محظورة.

ثم ظهرت علاقة كابيفا مع بوتين لأول مرة في عام 2008 ، عندما ذكرت صحيفة "موسكوفسكي كوريسبنسنت" الروسية أن بوتين طلق زوجته وخطب لاعبة الجمباز السابقة، ولكن أغلقت الصحيفة في وقت لاحق.

انتقد بوتين الشائعات حول علاقته المزعومة بكابيفا، وقال: "لدي حياة خاصة لا أسمح بالتدخل فيها. قال بوتين في ذلك الوقت. "لطالما كنت أتفاعل بشكل سلبي مع أولئك الذين يتجولون بأنوفهم وشائعاتهم المثيرة في حياة الآخرين".

كذلك يخشى المسؤولون من أن معاقبة عشيقة بوتين السرية ستزيد من تأجيج التوترات بين الولايات المتحدة وروسيا خلال الحرب التي اتهمت فيها القوات الروسية بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، وقد تؤثر على الجهود المبذولة لتحقيق السلام في أوكرانيا.

بينما تم طرح العقوبات في الوقت الحالي، لم تستبعد إدارة بايدن تنفيذها في المستقبل، فيما قال مسؤول أمريكي لصحيفة وول ستريت جورنال: "لقد نفذنا عقوبات على عدد من الأشخاص الذين لم تتم معاقبتهم بعد ، وما زلنا نفكر في موعد فرض تلك العقوبات لتحقيق أقصى قدر من التأثير".

ولم تصل إدارة بايدن إلى استهداف كابيفا على الرغم من فرض عقوبات على العديد من الأفراد الذين تربطهم علاقة وثيقة بالكرملين، بما في ذلك بنات بوتين ، ماريا فورونتسوفا وكاترينا تيخونوفا.

كما فرض البيت الأبيض عقوبات على أسر شخصيات روسية بارزة أخرى قريبة من بوتين، بما في ذلك زوجة وابنة المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف.

وخلال ذلك ، ردت روسيا بفرض عقوبات على شخصيات بارزة وأفراد عائلات مقربين من البيت الأبيض ، بما في ذلك نجل الرئيس بايدن ، هانتر ، وزوج نائب الرئيس كامالا هاريس ، دوج إمهوف.

ظلت كابيفا بعيدة عن الأضواء منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا ، ولكنها عادت إلى الظهور خلال حدث أخير في حدث الجمباز الإيقاعي الوطني للناشئين في روسيا في موسكو.