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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه القليوبية ترفع حالة الطوارئ استعدادا لاستقبال عيد الفطر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، عن خطة استعداد الشركة لاستقبال عيد الفطر المبارك، مشيراً إلى أنها تشمل تشكيل غرفة طوارئ بمدن المحافظة ورفع درجة الاستعداد القصوى وإلغاء الإجازات بالنسبة للقيادات، عمل ورديات مناوبة 24 ساعة لتوفير العدد اللازم لمجابهة أى مشاكل قد تطرأ فى الشبكات والمحطات.
وأكد مجاهد، على المسئولين بالاستعداد الجاد ومتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فوراً وخاصة المشاكل المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو نوعية المياه وجودتها محذراً بعدم إغلاق التليفونات المحمولة.


وأشار، إلى تواجد الكيميائيين بمعامل الشركة للقيام برفع العينات من المحطات والشبكات بصورة مستمرة واتخاذ اللازم فورا حيال وجود اى شكاوى، موضحًا أنه يتم تلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار الـ 24 ساعة عن طريق الخط الساخن 125 لشكاوى المياه والصرف الصحى من التليفون الأرضي ورقم 01200288880 من التليفون المحمول.
وناشد مجاهد ، المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها، وذلك أثناء التنظيف والاستعداد لعيد الفطر المبارك من خلال عدم ترك المياه متدفقة بشكل مستمر أثناء الاستخدام المنزلي، والحرص على إغلاق الصنبور بعد الانتهاء، والتأكد من سلامة جميع توصيلات المياه، والإصلاح السريع لأعطال السباكة؛ حيث تسبب الكثير من الهدر وارتفاع قيمة الفاتورة، وتلافي بعض السلوكيات الخاطئة مثل رش الشوارع بالخرطوم، مشيرة إلى أن تلك السلوكيات الخاطئة فى التعامل مع المياه تؤدي إلى ضعف الضغوط فى أوقات الذروة.
وكلف رئيس شركة المياه كافة فرق المتابعة الميدانية بمتابعة البلاغات الواردة من المواطنين والعمل على حلها في أسرع وقت، ومتابعة كافة المشاكل والحالات التي قد تطرأ يوميًا، خاصة التي قد تؤثر على انتظام ضغط المياه لدى المواطنين والعمل على متابعتها والانتهاء منها.
‎كما شدد على قطاع المعامل والجودة لمتابعة مآخذ محطات مياه الشرب ورفع عينات مياه، على أن يتم تنفيذ ذلك على مدار الساعة للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية لمياه الشرب، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه البلاغات والحالات الطارئة والتنسيق الكامل بين إدارة الخط الساخن 125 والإدارة العامة للأمن لمتابعة البلاغات الطارئة، ووجه بالاهتمام بالبلاغات المتعلقة بإهدار المياه بمختلف أنواعها، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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