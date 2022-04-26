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تعليم

حول التشريعات والقوانين

الاتحاد الرياضي للجامعات: ندعم المؤتمر العلمي العربي في مايو المقبل

صدى البلد

قال الدكتور عرفة سلامة سلامة سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، إنه منافسات الدورة الرمضانية لكليات الجامعات والمعاهد العليا المصرية، والتي بدأت في 7  أبريل الجاري، اختتمت، مشيراً إلى أن نتائج الدور نصف النهائي أسفرت عن صعود جامعات: بني سويف، وحورس، وجنوب الوادي، وبنها.

ولفت إلى انتهاء مُنافسات مرحلة التصفيات للدور النهائي وحفل الختام أمس الأحد، وتحديد المراكز الأربعة الأولي الفائزة بالدورة، وذلك بمقر نادي النادي بمدينة ٦ أكتوبر بالتعاون بين الاتحاد الرياضي المصري للجامعات والإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، تحت شعار (رمضان بيكم أحلي). 
 

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وأضاف أن مجلس الاتحاد الرياضي للجامعات وافق على دعم المؤتمر العلمي "التشريعات والقوانين الرياضية لغة العصر بالوطن العربي"، والمقرر عقده خلال الفترة من 30_31 مايو المقبل، على أن تتضمن محاور المؤتمر تطوير الرياضة الجامعية.


وأوضح أنه يتم تنظيم الدورة الرمضانية للطلاب الوافدين لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من 27 حتى 29 أبريل الجاري، وذلك علمًا باستقبال الاتحاد الرياضي للجامعات لـ 126 طالبة على ثلاثة أفواج من طالبات كلية التربية الرياضية بنات بجامعة حلوان؛ لتعريفهن بالهيكل التنظيمي للاتحاد، وكذلك أنشطته الرياضية المختلفة.

 

وكرم الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعثة مُنتخب مصر للجامعات لمُشاركته فى بطولة العالم للجامعات للسباحة بالزعانف، والتى أقيمت بإيطاليا خلال الفترة من 30 مارس الماضى وحتى 3 أبريل الجارى، بمُشاركة 90 طالبًا وطالبة من 55 جامعة بـ 15 دولة على مستوى العالم،  موجهاً التهنئة للفائزين في البطولة، مؤكدًا على تقديم كافة أوجه الدعم للعبة السباحة سواء على المستوى المحلي أو العربي.

جدير بالذكر أن مصر هي الدولة العربية والإفريقية الوحيدة المُشاركة في هذه البطولة. 

التعليم العالي الدورة الرمضانية الشباب والرياضة جامعة حلوان البحث العلمي

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