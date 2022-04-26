الكنيسة الأسقفية بمصر تستضيف مؤتمر عمداء كليات اللاهوت الأنجليكانية بإفريقيا

استضافت الكنيسة الأسقفية بمصر اليوم /الثلاثاء/ افتتاح مؤتمر عمداء كليات اللاهوت بإفريقيا حيث شاركت فيه كلية اللاهوت الأسقفية على أن يستمر حتى بعد غد الخميس.



و رحب استيوارد بروكن منظم المؤتمر بجميع الكليات المشاركة والتي تمثل عدة دول هي مصر وجنوب إفريقيا وأوغندا وتنزانيا ونيجيريا وكينيا تلا ذلك جلسة تأمل في الكتاب المقدس.



وخلال فعاليات اليوم الأول قدم عمداء كليات اللاهوت عرضًا تقديميًا عن البرامج التعليمية لديهم والمواد الدراسية والتحديات التي واجهوها أثناء جائحة كورونا بالإضافة للخطط المستقبلية والمشروعات والأحلام التي تطمح لها الكليات.



وعرض الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية بمصر وعميد كلية اللاهوت الأسقفية برامج كلية اللاهوت والخطوات التي تسعي لها الكلية للاعتماد.



و أعلن عن نية الكلية استحداث درجة دكتوراه في اللاهوت والخدمة الكنسية تضاف لدرجتي الماجستير والبكالوريوس التي تمنحهما الكلية حاليًا بالإضافة لبرامج كلية كبريانوس الأسقفية في تونس وكلية فريمينتوس الأسقفية في إثيوبيا.