منة عرفة: بعتذر لكل ناس عن اللي حصل

قالت الفنانة منة عرفة، إنها كبرت وتربت في الوسط الفني، مقدمة اعذارا لكل الفنانين ولكل الناس التي تتابعها.

وأضافت منة عرفة خلال لقاء ببرنامج ضرب نار على القاهرة والناس؛ أنها تقدم الإعتذار لمن كبرت على أيديهم فنيا، معلقة: "أنا عمري ما أسيء للوسط الفني أبدا لأن الإساءة للوسط الفني إساءه لنفسي".

وأوضحت منة عرفة أنها تطلب من الناس أنهم يحترموا ذلك لأنها بالنهاية إنسان وليست ملاك ولا تفعل كل شيء صح وبتظلم وتتظلم وبتغلط لأنها معرضة لكل شيء".

وأشارت منة عرفة إلى أن محمود ليس شرير لأنه لو شرير لم تأخذ قرار الإرتباط به ولكنه متسرع جدا؛ مضيفة أنها لا تسيء لأحد وتتمنى إحترام اختياراتها كما تحترم اختبارات الجميع .