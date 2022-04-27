جبر: الحاضرون حفل إفطار الأسر المصرية يؤكدون دخولنا مرحلة سياسية جديدة.. فيديو

قال كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الأعلام ، إن مصر مقدمة علي مرحلة جديدة ستحتوي علي جميع أنواع الفيصل السياسي ولن يكون هناك استقصاء أو استبعاد لاحد .

واضاف كرم جبر خلال مداخلة هاتفية علي قناه " اكسترا نيوز " ، إن جميع الحاضرين في حفل إفطار الأسر المصرية اليوم يؤكد دخولنا علي مرحلة سياسية جديدة ، مؤكدا أن الحوار السياسي الذي سيحدث سيعرض علي رئيس الجمهورية ثم يأخذ مسارة لأخذ تشريع من البرلمان .

واوضح كرم جبر ، إن نتائج الحوار السياسي سيصدر عنها قوانيين ترسخ ما نتج عنه ، مؤكدا أن الأحزاب في مصر تعاني من مشاكل هيكلية منذ السبعينات وجاء الوقت المناسب لحلها .