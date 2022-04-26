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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لمباراة طلائع الجيش

صدى البلد

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم، استعدادًا لمباراة فريق طلائع الجيش، التي تقام مساء غد الأربعاء في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن العديد من الجوانب الفنية والخططية المتعلقة باللقاء.

وشهد مران الأهلي فقرة بدنية تحت إشراف كابيلو رانجواجا مخطط الأحمال، فيما قاد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى مرانا قويا بمشاركة محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف.

وخاض اللاعبون تدريبات خططية متنوعة قبل أن يجري موسيماني تقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين.

وكان الأهلي قد عاد لاستئناف تدريباته مساء أمس، بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني للاعبين لمدة 48 ساعة عقب العودة من المغرب، وتخطي عقبة فريق الرجاء في إياب الدور ربع النهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا، وضرب موعدًا مع فريق وفاق سطيف الجزائري في الدور نصف النهائي من البطولة.

وتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد التعادل الإيجابي أمام الرجاء المغربي على ملعبه بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب، بعدما سبق للأهلي أن فاز على الرجاء بهدفين لهدف في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد الأهلي we السلام الأسبوع الماضي.

 

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي النادي الأهلي فريق طلائع الجيش بطولة الدوري الممتاز بيتسو موسيماني

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