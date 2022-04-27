صحف الكويت تبرز تصريحات الرئيس السيسي عن إسهام دعم الأشقاء العرب خلال 2013 في الحفاظ على الدولة.. وحكم جديد بإدراج الإخوان على قائمة الإرهاب.. وإعفاء الكويتيين من الشنجن

عناويت الصحف الكويتية اليوم:

- السيسي: ما تم عرضه في مسلسل الاختيار كان واقعا بذلك الوقت

- السعودية تساهم بـ 36 مليون يورو لدعم الشعب اللبناني

- الكويت: انتهاكات الاحتلال تقوّض استقرار المنطقة

- تحذير نيابي كويتي من إلغاء قرار تثبيت أسعار السلع

- الجيش الروسي: دمرنا كمية كبيرة من الأسلحة المرسلة من الغرب إلى أوكرانيا

- مكافأة أمريكية بقيمة 10 ملايين دولار للتعرف على أو تحديد مكان ضباط روس



تناولت الصحف الكويتية عددًا من الموضوعات المحلية والعربية، التي لم يغب عنها الشأن المصري، وكذلك آخر المستجدات في الحرب الروسية على أوكرانيا.



اهتمت صحيفة الأنباء، بما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسي، من إنه على مدار السنوات الماضية كانت التحديات عظيمة، ولكن نجاحاتنا كانت أعظم.

ذكر الرئيس - في كلمته خلال حفل إفطار الأسرة المصرية - أن «عهدي معكم دائما الصدق والإخلاص في العمل والنوايا والتجرد من الانتماء إلا للوطن ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى».

وهنأ الرئيس السيسي، الشعب مسلميه ومسيحييه بالأعياد المباركة، مشيرا إلى أن ما تم عرضه في مسلسل «الاختيار 3» هو ما تم في الواقع.

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن دعم الأشقاء العرب في 2013 وما بعدها أسهم في الحفاظ على الدولة المصرية.

وأضاف السيسي، في كلمته خلال حفل إفطار الأسرة المصرية: «إننا استنفدنا الاحتياطي النقدي في فترة مليئة بالأزمات، ولم يكن بمقدور أي رئيس أن يتجاوز تلك الأزمة.

وأشار إلى أن المواطن المصري تحمل الآثار الناجمة عن تنفيذ برنامج طموح وضروري للإصلاح الاقتصادي، وذلك بالتوازي مع إعادة بناء وتطوير البنية التحتية للدولة.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي باستمرار العمل على تحقيق الانضباط المالي للموازنة العامة مع اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن الحفاظ على المسار المالي والاقتصادي الآمن للدولة في هذا الخصوص.



كويتيًا من الأنباء، مع تداول الحديث عن توجه وزارة التجارة لإلغاء قرار تثبيت أسعار السلع الاستهلاكية تناول عدد من النواب القضية من باب تحميل الوزارة مسؤولية ما ستؤول اليه الأوضاع وإفساح المجال لـ«حرية» السوق، الأمر الذي سينعكس سلبا على الأوضاع العامة وأحوال المواطنين خصوصا في ظل الأزمات العالمية الحالية وما نتج عنها.

وفي هذا الإطار، حذر النائب خليل الصالح من إقدام وزارة التجارة على خطوة إلغاء قرار تثبيت الأسعار، مشيرا إلى أن موجة الغلاء تكوي جيوب المواطنين، وإلغاء القرار سيفتح الباب أمام زيادات تفوق قدرتهم.



من جانبها قالت صحيفة الوطن، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ما تم عرضه في مسلسل الاختيار والذي يبث حاليا على الفضائيات المصرية ويتناول فترة حكم الإخوان كان واقعا في ذلك الوقت.

وقال خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، مساء الثلاثاء، إن ما جرى على مدار السنوات الماضية كانت فيه تحديات عظيمة ولكن نجاحاتنا كانت أعظم، مضيفا أن المرأة المصرية كانت في طليعة المسيرة، ولم تتوان أن تكون في مقدمة صفوف العمل الوطني.

وأشار السيسي إلى أن دعم الأشقاء العرب في 2013 وما بعدها أسهم في الحفاظ علي الدولة المصرية، مشيرا إلى أن مصر استنفدت الاحتياطي النقدي في فترة مليئة بالأزمات من 2011 حتى 2014 ولم يكن بمقدور أي رئيس أن يتجاوز تلك الأزمة.

ومن الوطن، أدانت دولة الكويت بشدة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك.

جاء الموقف الكويتي خلال كلمة القاها القائم بالأعمال بالإنابة لوفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة الوزير المفوض بدر المنيخ أمام جلسة مجلس الأمن الدولي مفتوحة النقاش حول منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية اليوم.



وقال المنيخ في كلمته "تابع المجتمع الدولي بقلق شديد التصعيد الخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية جراء الجرائم والاعتداءات التي ترتكبها إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) ضد الشعب الفلسطيني فلقد شاهدنا جميعا وبكل أسف اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل أيام المسجد الأقصى واعتدائها على المصلين".

من جانبها قالت صحيفة القبس، أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكماً جديداً بإدراج جماعة الإخوان المسلمين في قائمة الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات، وكذلك 20 من قيادات الجماعة وشركتين، بناء على طلب من نيابة أمن الدولة العليا.



وبموجب القرار -الذي أصدرته غرفة المشورة بالمحكمة ونشرته الجريدة الرسمية امس الثلاثاء- فقد تم إدراج شركة «أسباير برودكشن هاوس» وشركة «دلتا التعمير للاستثمار العقاري» على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات.

وأكدت مصادر مطلعة لـ «القبس» أن إعفاء الكويتيين من فيزا «الشنجن» متوقع أن يعلن اليوم الأربعاء من قبل المفوضية الأوروبية.



وقالت المصادر، إن الإعلان غداً هو إعادة القاطرة إلى طريقها الصحيح ولا يعني الإعفاء بشكل كامل، بل هو بداية لاستكمال طريق طويل من الإجراءات لحين الانتهاء من إبرام اتفاقية للإعفاء بشكل متكامل.



ومن السعودية، فقد وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في العاصمة اللبنانية بيروت اليوم، مذكرة تفاهم مع وزارة الخارجية الفرنسية، والوكالة الفرنسية للتنمية، بهدف دعم العمل الإنساني في لبنان، في إطار الشراكة السعودية الفرنسية،

وستشمل مذكرة التفاهم خلال المرحلة الأولى تقديم الدعم الإنساني والإغاثي العاجل للجمهورية اللبنانية في مجالات الغذاء والتغذية والصحة، حيث ستقدم المملكة إسهاماً بقيمة 36 مليون يورو.

وحول الحرب الأوكرانية، أعلن الجيش الروسي اليوم الأربعاء، أنه دمر كمية كبيرة من الأسلحة التي أرسلتها الولايات المتحدة ودول أوروبية إلى كييف، خلال ضربة صاروخية في جنوب شرق أوكرانيا.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، أن «مستودعات تحوي كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الأجنبية، التي سلمتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية إلى القوات الأوكرانية دمرت بصواريخ عالية الدقة.

وذكرت صحيفة الجريدة الكويتية، أعلنت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء تخصيص مكافأة تصل الى 10 ملايين دولار لمن يقدم معلومات تقود إلى مكان أو التعرف على أي ضابط من ستة ضباط روس تتهمهم واشنطن بتنفيذ أنشطة سيبرانية "ضارة" في الولايات المتحدة والعالم.

وكشفت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان عن برنامج «مكافآت من أجل العدالة» التابع لها "يسعى للحصول على معلومات حول 6 ضباط من مديرية المخابرات الرئيسية لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية لدورهم في مؤامرة إجرامية تنطوي على أنشطة إلكترونية خبيثة تؤثر على البنية التحتية الحيوية للولايات المتحد".