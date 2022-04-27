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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

تميزت في فن البورتريه والطبيعة الصامتة.. من هي الفنانة الراحلة حنان الشيخ

صدى البلد

غيب الموت أمس الثلاثاء الفنانة التشكيلية الدكتورة حنان الشيخ، الأستاذة بكلية الفنون الجميلة  بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ49 عامًا "1973- 2022".

 

حصلت على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم تصوير جامعة حلوان 1996 وحصلت على درجة الدكتوراه في فلسفة الفن من كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان عام 2009 وعملت مدرسا بقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان.


 

تعددت ممارسات الفنانة الراحلة الإبداعية لتتراوح بين فن البورتريه والطبيعة الصامتة واستخدام عيدان الكبريت كوسيط تشكيلى في بعض الأعمال، إضافة إلى تميزها في تصميم الحلي.


 

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شاركت الفنانة حنان الشيخ في العديد من المعارض الفردية والجماعية، من بينها معرض بالمركز الثقافى الفرنسى بمصر الجديدة 2006،والمعرض العام للفنون التشكيلية الدورة 37 في 2015.


 

شاركت أيضا في المعارض خارج مصر مثل بينالي السباب الدولي البحر المتوسط في البوسنة عام 2001، وبينالي بكين الدولي الخامس بالصين 2012، وغيرها.


 

كان لها نشاط دَؤُوبٌ تخطى حدود الكلية وقاعات العروض الفنية، ليمتد إلى العديد من المؤسسات المجتمعية، بغرض نشر الوعي الفني والثقافة الفنية لدى غير المتخصصين من خلال العمل كمدرس رسم ومهارات يدويه للأطفال الصم وضعاف السمع بالجمعيات الأهلية، وبالعمل كمدرب رسم ومهارات يدويه للأطفال، وكذلك للكبار بالمراكز الثقافية الخاصة والعامة أو التابعة لأندية رياضية وكذلك الاهتمام بكل ماله علاقة بتنمية القدرات الطبيعية خاصة العقلية والذهنية للأطفال.


 

حصلت على العديد من الجوائز، من بينها جائزة لجنة التحكيم من صالون الشباب الثامن 1996، والتاسع 1997، والجائزة الذهبية الأولى من المعرض الدولي المصاحب لمؤتمر شيراتون هليوبوليس الطبي الثاني والعشرين عام 1998.

مبادرة حياة كريمة الفنانة التشكيلية كلية الفنون الجميلة فعاليات رمضانية حنان الشيخ قسم التصوير

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