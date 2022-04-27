بسبب التمثيل.. قصة ضرب أحمد زاهر بـ"الشبشب" و"تهديده بالقتل"

يحتفل اليوم الأربعاء 27 أبريل، الفنان أحمد زاهر بعيد ميلاده الـ 47، الذي ولد في مثل هذا اليوم من عام 1975.

ضرب أحمد زاهر بسبب التمثيل

قبل عامين، قال الفنان أحمد زاهر إن أهله رفضوا دخوله مهنة الفن، قائلا: "ستى كانت بتقولي هتبقى أراجوز مشخصاتي".

وأوضح زاهر، خلال حواره مع برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "سى بى سى"، تقديم منى الشاذلى، أنه دخل كلية التجارة رغما عنه، على الرغم من أنه يكره الرياضيات، وخلال سنة أولى، تقدم للدراسة في معهد الفنون المسرحية، ولكن سقط (لم ينجح)، وعاد مرة أخرى وقدم فى المعهد وهو فى الصف الثالث التجاري، ونجح، وقام بسحب ملفه من كلية التجارة، وقدمه فى المعهد.

وتابع أحمد زاهر: "قضيت سنة أولى كلها فى المعهد، وأهلى ما يعرفوش، وأما عرفوا، انضربت علقة بالشبشب مش هنساها".

تهديد أحمد زاهر بالقتل

وقبل عامين، قال الفنان أحمد زاهر، أنا مبهور برد الفعل على دوري في مسلسل البرنس وخاصة على السوشيال ميديا، مضيفا أن جاء له تخوف في بداية تلقيه العرض في هذا العمل وتجسيد شخصية أخ شرير.

وأضاف زاهر، خلال مداخلة هاتفية بالإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "القاهرة الآن"، المذاع عبر شاشة "الحدث"، مساء اليوم الأحد، "الناس فيها كره وهذا الكره للشخصية وليس للممثل".

وعن تلقيه تهديدا بالقتل، رد الفنان، قائلا: "نعم تلقيت تهديدات بالقتل والسحل، وأعرف أنه هذا كله هزار، ولا يوجد به أي شيء حقيقي، وهناك ردود فعل كبيرة وخاصة التويتة التي كتبها علاء مبارك واشكره جدا وأسعدني جدا".

وعن العمل مع محمد رمضان، أضاف : "الكواليس هايلة ومحمد متواضع ويحب الجميع وهادي جدا ودي أول مرة نعمل مع بعض في عمل فني وحصلت بينا كمية كبيرة وكل المشاهد طالعة رائعة وقوية جدا وهو إنسان جميل، وتعاونا كثيرا في هذا العمل".

فيما علقت الإعلامية لميس الحديدي، قائلة: "زاهر يقوم بدور ممتع جدا مع محمد رمضان ودور هايل، المرة دي نجم وواخد أدوات الشخصية بشكل كبير".

زواج أحمد زاهر

قرأ الفنان أحمد زاهر، حقائق وأسرار عنه على الهواء، جمعتها أبلة فاهيتا له من أقاربه وأصدقائه ووالدته، ليفاجأ بها وسط إحراجه وسط جمهوره.

وجاء من بين الحقائق التي قرأها الفنان أحمد زاهر خلال برنامج " ابلة فاهيتا من الدوبليكس " المذاع على فضائية " سي بي سي "، والتي كشفتها والدة زوجته، قائلة: "أحمد اتجوز مديرة أعماله بسبب صينية كنافة نابلسية".