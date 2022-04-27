ليلى أحمد زاهر تهنئ والدها بعيد ميلاده: أحن أب في الدنيا

حرصت الفنانة ليلى زاهر على الاحتفال بعيد ميلاد والدها الفنان أحمد زاهر من خلال نشر صورة تجمعهما عبر حسابها بموقع "إنستجرام".



وعلّقت "ليلى" على الصورة قائلة: "كل سنة و انت أحلي و أطيب و أحن أب في الدنيا ربنا يخليك لينا يا زيزو بحبك قوي❤️".



وينتظر أحمد زاهر عرض فيلم "فارس" بطولة، حسين فهمى، إيمان العاصى، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وتدور أحداث الفيلم في اطار اجتماعى أكشن تشويقى، تأليف حسام موسى، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

