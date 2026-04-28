على طريقة مرجان أحمد مرجان.. لافتة اعتذار رومانسية تُشعل كورنيش العجوزة

على طريقة “مرجان” وفي مشهد أعاد للأذهان لقطات السينما الكوميدية والرومانسية، شهد رصيف كورنيش العجوزة واقعة فريدة خطفت أنظار المارة والزوار، حيث استعان شاب يدعى "أدهم" بطريقة مبتكرة للاعتذار لخطيبته "مريم"، ليعلن حبه وأسفه أمام الجميع في لفتة أثارت تفاعلاً واسعاً.

اعتذار علني يثير الفضول

وفوجئ المارة بوجود لافتة إعلانية ضخمة تتوسط المنطقة، إلا أن هذه اللافتة لم تكن تروج لمنتج تجاري بل كانت تحمل رسالة شخصية للغاية دُوّن عليها: "حقك عليا رغم إني مزعلتكيش.. وادعوا لنا نتجوز".

فهذه الكلمات العفوية لم تكتفِ بجذب الانتباه، بل دفعت الكثيرون للتوقف والتقاط الصور معها، وسط دعوات مبهجة للشابين بإتمام زفافهما على خير.

من شاشة السينما إلى أرض الواقع

ولم تكن الفكرة وليدة الصدفة، بل كانت تكرار لمشهد شهير من فيلم "مرجان أحمد مرجان" من بطولة الفنان عادل إمام، حيث استخدم "أدهم" ذات الأسلوب الدعائي الضخم ليصل بكلماته إلى قلب "مريم" عبر وسيلة غير تقليدية، محولاً الاعتذار الشخصي إلى مظاهرة حب علنية على كورنيش نهر النيل.

تفاعل المارة

وتفاوتت ردود أفعال زوار الكورنيش ورواد السوشيال ميديا بين الابتسام والإعجاب بشجاعة الشاب وقدرته على التعبير عن مشاعره بهذه الطريقة، معتبرين أن مثل هذه التصرفات تضفي نوعاً من البهجة على الأماكن العامة، كما أن هذا ليس غريب عن روح الفكاهة المشهور بها الشعب المصري، كما تؤكد أن الرومانسية لا تزال حاضرة بأساليب مبتكرة تواكب عصرنا الحالي.