ضربة موجعة.. كيف يتعامل الزمالك مع أزمة غياب عمر جابر فى قمة الجمعة أمام الأهلي؟

تلقى نادي الزمالك ضربة قوية قبل أيام قليلة من المواجهة المرتقبة أمام النادي الأهلي بعدما تأكد غياب قائده عمر جابر عن قمة الجولة الخامسة من مرحلة التتويج في الدوري المصري الممتاز في مباراة تحمل الكثير من الحسابات الفنية والمعنوية لكلا الفريقين.

وجاءت إصابة عمر جابر خلال مواجهة إنبي الأخيرة والتي انتهت بالتعادل السلبي لتلقي بظلالها على استعدادات الفريق الأبيض. وسقط قائد الزمالك على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي في الدقيقة 28 دون أي تدخل بعدما شعر بآلام حادة في العضلة الضامة ليغادر اللقاء مبكرًا وسط محاولات من الجهاز الطبي لإنقاذ الموقف لكنها لم تكلل بالنجاح.

وكشفت الفحوصات الأولية عن تعرض اللاعب لتمزق في العضلة الضامة وهي الإصابة التي تحتاج إلى فترة علاج وتأهيل قد تبعده عن الملاعب لعدة أسابيع ما يعني غيابه المؤكد عن القمة وربما عن عدد من المباريات المهمة المقبلة.

بدائل اضطرارية وثقة في الشباب

غياب جابر الذي يُعد أحد الركائز الأساسية في تشكيل الزمالك هذا الموسم يضع الجهاز الفني أمام تحدٍ حقيقي لإيجاد البديل المناسب خاصة في ظل أهمية المباراة.

وتشير التوقعات إلى اعتماد الجهاز الفني على الظهير الشاب محمد إبراهيم الذي شارك بديلًا في اللقاء الأخير وقدم مردودًا مقبولًا يمنحه فرصة الظهور أساسيًا في اختبار بحجم الأهلي.

ويدرك الجهاز الفني أن غياب لاعب بخبرة جابر لا يقتصر تأثيره على الجانب الفني فقط بل يمتد إلى الشق القيادي داخل الملعب وهو ما يتطلب تضافر الجهود من بقية العناصر لتعويض هذا الفراغ.

أرقام تؤكد قيمة الغائب

وشارك عمر جابر في 32 مباراة مع الزمالك خلال الموسم الجاري بمختلف البطولات وأسهم في استقرار الخط الخلفي إلى جانب أدواره الهجومية حيث سجل هدفًا مهمًا أمام المصري البورسعيدي في الدور الأول من الدوري ما يعكس حضوره المؤثر في منظومة الفريق.

توقيت حرج

ويأتي غياب قائد الزمالك في توقيت بالغ الحساسية إذ لا تقتصر أهمية مباراة الأهلي على كونها قمة جماهيرية بل تمثل خطوة مهمة في سباق حسم لقب الدوري حيث يتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 50 نقطة بفارق 6 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث.

ولن تتوقف التحديات عند حدود القمة المحلية إذ يستعد الفريق بعدها مباشرة لخوض نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام اتحاد العاصمة في مواجهتين مرتقبتين يومي 9 و16 مايو ما يضاعف من أهمية جاهزية العناصر الأساسية ويزيد من صعوبة تعويض الغيابات.

و يمثل غياب عمر جابر اختبارًا حقيقيًا لمدى عمق قائمة الزمالك وقدرة الجهاز الفني على التعامل مع الأزمات خاصة أن الفريق يخوض مرحلة حاسمة تتطلب أعلى درجات التركيز والاستقرار.