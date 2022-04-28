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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الإفتاء: من أهم علامات قبول الدعاء الاستمرار والمداومة عليه

علامات قبول الدعاء
علامات قبول الدعاء

ورد سؤال للشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،  يقول صاحبه “ ما هي علامات قبول الدعاء؟”.


وقال "وسام" في إجابته على السؤال الوارد إليه عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على الفيس بوك، إن من أهم علامات قبول الدعاء هي الاستمرار لأن الله سبحانه وتعالى جعل الدعاء في حد ذاته عبادة وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الكثير من الأحاديث ما يؤكد هذا المعنى وان الله سبحانه وتعالى يحب عبده اللحوح في الدعاء .

 

وأضاف أمين الفتوى، ان الاستمرار في الدعاء فيه خير للمسلم في كل حالاته، فهو إما ان يستجيب الله سبحانه وتعالى لعين ما يطلبه العبد، او يدفع عنه شرا لا يعلمه وحده عز وجل ببركة هذا الدعاء، او ان الله تبارك وتعالى يدخر ثواب هذا الدعاء في ميزان حسناته، فيأتي هذا الدعاء سببا في علو درجته يوم القيامة عند المولى سبحانه وتعالى . 

 

هل تكرار الذنب يمنع استجابة الدعاء 

قال الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله – سبحانه وتعالى - يحب من عبده أن يكون مستقيماً ومستشعراً لمراقبته - سبحانه - له.
 

وأوضح « العجمي» في إجابته عن سؤال: «هل تكرار الذنب يمنع استجابة الدعاء؟»، عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك»، أن تكرار الذنب يكون بمثابة قطع العهد مع الله – تعالى-.
 

وأضاف أمين الفتوى أنه يجب على كل إنسان أن يتقى الله – عز وجل- في كل زمان ومكان؛ مستنداً إلى ما روى عن أبي ذَرٍّ جُنْدُبِ بْنِ جُنَادةَ، وأبي عبْدِالرَّحْمنِ مُعاذِ بْنِ جبلٍ - رضيَ اللَّه عنهما- عنْ رسولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحسنةَ تَمْحُهَا، وخَالقِ النَّاسَ بخُلُقٍ حَسَنٍ»، رواهُ التِّرْمذيُّ.

 

ورد سؤال للشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، مضمونه "أدعوا كثيرا ولكن الله لا يحقق لي ما دعوته به، وأنا في قمة الحزن لهذا السبب؛ لدرجة أني لا أصلي بعض الفروض الواجبة علي، ماذا أفعل؟".

 

وقال "وسام" في إجابته عن السؤال الوارد إليه، إن المسلم الذي يدعوا الله كثيرا ويرى أن الله لايستجيب الدعاء، لا يجب عليه ان يحزن بدعائه هذا، فقد يكون الله قد منحه نعمة كبيرة، وهي التوفيق للدعاء، لافتا إلى أن الله- تبارك وتعالى- يحب أن يسمع صوت عبده في الدعاء.

 

وأضاف أمين الفتوى، أن الذي دعا به المسلم ولم يحققه الله له؛ كان فيه ضرر كبير له، والمولى- عز وجل- وحده العالم بذلك، أو قد يرفع بهذا الدعاء درجات وحسنات المسلم يوم القيامة.

 

وأوضح "وسام" ضرورة الاستمرار في الدعاء دون أن ييأس من رحمة الله- تبارك وتعالى-، مع ثقة كاملة أن الله لا يفعل غير الخير لعباده.

 

أوقات استجابة الدعاء

 

ما هى اوقات الدعاء المستجاب ؟..سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار المصرية، خلال البث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وأجاب ممدوح،  أن أوقات الدعاء المستجاب يكون فى جوف الليل ووقت السحر الساعة الأخيرة قبل الفجر، يوم الجمعة بعد العصر، يوم عرفة، عند فطر الصائم، كل هذه أوقات للدعاء المستجاب.

 

وتابع: من كان يدعي وتأخر مطلبه فعليه ان يتحلى بالأدب ولا يستأخر ولا يستبطئ الإستجابة لأن الله عز وجل يستجيب لنا متى اراد لا متى نريد.

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