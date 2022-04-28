عماد الدين حسين: المجتمع المصري سيشهد دفعة مهمة في مجالات كثيرة.. فيديو

قال الكاتب الصحفي، عماد الدين حسين، إن المجتمع المصري سيشهد دفعة مهمة جدا للغاية في مجالات كثيرة جدا.

وأضاف "حسين"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الأولى"،: "خطاب الرئيس السيسي أمس عقب حفل إفطار الأسر المصرية والقرارات التي أعلنها في نهاية كلمته هي قرارات في منتهي الأهمية".



وأوضح: "إذا تمكن المجتمع المصري ممثلا في الحكومة ومجتمع مدني وأحزاب سياسية وقوى سياسية مختلفة من تنفيذ هذه القرارات على أرض الوقع فسيشهد المجتمع المصري دفعة مهمة جدا للغاية في مجالات كثيرة جدا".

واسترسل الكاتب الصحفي، عماد الدين حسين،: "الكثير رمز على الحوار السياسي الذي أطلقه الرئيس السيسي، وهذا أمر يهتم به الكثيرون سواء داخل مصر أو خارجها".

