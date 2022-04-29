سماح أنور: سمير غانم عكس محمد صبحي تماما

تحدثت الفنانة سماح أنور عن الفرق بين الفنان محمد صبحي والفنان سمير غانم ،قائلة:" محمد صبحي بيحب كل حاجة محسوبة بالظبط ، ومينفعش حد يجيله إفيه مثلاً،لازم نتفق كلنا".



وأضافت سماح أنور اثناء أستضافتها في برنامج"حكايات ٦٠سنة دراما" المذاع على قناة "تن"، قائلة:"سمير غانم عكس محمد صبحي بالظبط،يعني لو عايز تضايقه أو تخليه مش عارف يشتغل ألزمه بالنص"

وتابعت سماح أنور ، قائلة:"والدي كان بينتج رواية،كان سمير غانم البطل بتاعها، فكان والدي عارف سمير كفنان،كان بيكتب الموقف وبعدين يجي في حتة معينة يكتب ما بين قوسين منطقة حرة".