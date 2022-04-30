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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

%12.2 ارتفاعا في التجارة بين الصين والاتحاد الأوروبي خلال الربع الأول 2022

الصين
الصين

قال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية قاو فنغ، ، إن التجارة الثنائية بين الصين والاتحاد الأوروبي نمت بقوة في الربع الأول من العام الجاري 2022.

وذكرت وزارة التجارة الصينية إن التجارة الثنائية قفزت 12.2 بالمائة على أساس سنوي لتصل إلى 205.87 مليار دولار أمريكي.

وخلال الربع الأول، ارتفعت التجارة الثنائية في المنتجات الميكانيكية والكهربائية، والسلع الصناعية الخفيفة، ومنتجات التكنولوجيا الفائقة بنسب 10 بالمائة و19 بالمائة و31 بالمائة، على الترتيب.

وتابعت وزارة التجارة أن الصين والاتحاد الأوروبي يشتركان في مصالح مشتركة واسعة وأساس عميق للتعاون، لافتا إلى تكامل الاقتصادين إلى حد كبير.

وأشارت وزارة التجارة الصينية  إلى أن تعميق التعاون الثنائي يعود بالنفع على الجانبين ويعيد الانتعاش للاقتصاد العالمي.

 

تعاون صيني أوروبي

 

وأضافت وزارة التجارة أن الصين مستعدة للعمل مع الاتحاد الأوروبي للحفاظ على استقرار سلاسل التصنيع والإمداد، وتعزيز محركات نمو جديدة في مجالات الوقاية من الجائحة، والرقمنة، والعلوم، والتكنولوجيا، من أجل ضخ زخم في تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي.

التجارة وزارة التجارة الصينية الصين Real Estate Finance

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