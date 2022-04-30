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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظة دمياط

رأس البر تستعد لاستقبال روادها خلال عيد الفطر

صدى البلد

أعلنت الوحدة المحلية لمجلس مدينه رأس البر بمحافظة  دمياط استعداد المصيف لاستقبال رواد المدينة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

ومن جانبه أكد وليد الشهاوى  رئيس مجلس مدينة رأس البر، أن المصيف قد أعلن حالة الاستعداد  القصوى لاستقبال  رواد المدينة من أبناء محافظة دمياط والمحافظات الأخرى.

وأشار إلى أنه انتهت أعمال تسوية الرمال بطول الشاطئ وتركيب عدد ٥ خيم لتجميع الأطفال التائهين وعدد ٤ خيم للإسعاف وعدد ٣٣ برج إنقاذ موزعين بطول الشاطئ.

وتابع أنه تم تجهيز منطقة المعدات والمباني الإدارية وكافة خدمات الشاطئ والإنقاذ ، يأتي ذلك في إطار خطة لتوفير كافة الخدمات اللازمة للمصطافين ورواد المدينة خلال إجازة عيد الفطر المبارك. 

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